Összejött Zoe Kravitz és Austin Butler? Mutatjuk, melyik világsztárokat csábította el eddig Lenny Kravitz lánya – fotók

Új sztárpárt hirdethetünk Hollywoodban? A Hatalmas kis hazugságok sztárja, Zoe Kravitz és Elvis Presley megtestesítője, Austin Butler egyre többször bukkannak fel New York utcáin kettesben. Darren Aronofsky készülő új produkciójában, a Rajtakapva című thrillerben forgattak együtt, a pletykák szerint ekkor kerültek közelebb egymáshoz. Lenny Kravitz és Lisa Bonet lánya eddig sem titkolta hódításait, olyan pasikat fogyasztott már el, mint Channing Tatum, akivel egészen az eljegyzésig jutottak, vagy a Gossip Girl és a You sztárja Penn Badgley.

Austin Butler lehet Zoe Kravitz új kiszemeltje? (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Zoe Kravitz és Austin Butler körül forrósodik a levegő

Legutóbb a Punchdrunk társulat Viola’s Room című előadásán látták őket együtt New Yorkban. Állításuk szerint velük volt Aronofsky is, de érdekes módon a Fekete hattyú rendezője a kiszivárgott képek és videók egyikén sem szerepel. A páros továbbra is cáfolja a románcukat övező pletykákat, de nem lennénk meglepve, ha ez puszta figyelemelterelés lenne részükről. Bár Kravitzre jellemző, hogy a lehető legtovább titokban tartja románcait, és az is többször előfordult, hogy hasonló helyzetekben fotózták le valakivel, mégis a végletekig cáfolta, hogy együtt lennének. Chris Pine, őt megelőzve pedig az X-Men: Az elsők sztárja Michael Fassbender is sokáig a pletykák tárgyát képezte.

Lenny Kravitz lányát a Star Trek sztárjával is többször lencsevégre kapták hasonló kompromittáló helyzetekben (Fotó: TheImageDirect.com)

Zoe Kravitz különc zsánerei

Zoe Kravitz ízlése a pasik terén meglehetősen ellentmondásos. Ahhoz képest, hogy édesapja a rocksztár Lenny Kravitz, Jason Momoa pedig szinte a pótapukája, kettejüktől merőben eltérő kaliberű férfiak oldalán fordult meg. A Netflix kedvenc pszichopatájával, Penn Badgleyvel 2 éven át alkottak egy párt. Badgley, ahogy a Gossip Girl sorozatban is bizonyította, a tipikus brooklyni hipszter srác benyomását kelti, így furcsa párost alkotott a sokszor egészen extravagáns külsejű színésznővel. Első “nyilvántartott” kapcsolata Ezra Miller volt, akivel szintén 2 évet töltöttek együtt. Miller akkor még csak egy 17 éves nyegle tinédzser volt, aki valószínűleg a két kezét összetehette, hogy a nála 5 évvel idősebb Kravitz szóba állt vele. Ugyan legutóbbi eljegyzése a Magic Mike szépfiújával, Channing Tatummal kútba esett, korábban már kipróbálhatta a házaséletet, méghozzá Karl Glusman színésszel. Ez a frigy is tiszavirág-életű volt, csupán egy év házasság után a rocksztár-csemete benyújtotta a válókeresetet.