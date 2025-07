Döbbenetes: nem fogod elhinni, hol sikerült rátalálni Keanu Reeves ellopott luxusóráira!

Chilében kerültek elő Keanu Reeves kanadai színész ellopott luxusórái - közölte kedden a latin-amerikai ország sajtója.

Itt találtak rá Keanu Reeves ellopott óráira / Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto

A John Wick filmek főszereplőjének luxusóráit Los Angeles-i otthonából lopták el 2023-ban, most viszont Chilében egy rendőrségi razzia során kerültek elő. A chilei hatóságok képviselői az órákat, amelyek között egy Rolex is van a John Wick filmekre emlékeztető gravírozással, átadták az Egyesült Államok nagykövetségének Santiago de Chilében. Igaz, ilyen órákat a színész több kollégájának is adományozott.

A szóban forgó órákat tavaly év végén találták meg házkutatások során a chilei főváros vonzáskörzetében. Az akkori bevetés egy olyan bűnszervezet ellen irányult, amely egyebek között Argentínában és az Egyesült Államokban is garázdálkodott - írja az MTI.