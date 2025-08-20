UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lebuktak: Kylie Jenner és Timothée Chalamet ebbe a budapesti kávézóba járt!

Kylie Jenner
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 17:00
dűnetimothee chalamet
A két világsztár barátságosan viselkedett a baristákkal.
Amy Mans
A szerző cikkei

A sztárvilág egyik legfelkapottabb párosa, Kylie Jenner és Timothée Chalamet ismét együtt mutatkozott, ezzel látszólag lezárva a hetek óta keringő szakítási találgatásokat. A párt Budapesten kapták lencsevégre, ahol Timothée jelenleg a Dűne: Part Three című film forgatásán dolgozik. Több mint hat hét telt el azóta, hogy nyilvánosan látták volna őket együtt, így sok rajongó már a kapcsolatuk végét sejtette. 

alt=Kylie Jenner és Timothée Chalamet egy közös nyári fotóval reagáltak a szakítási pletykákra
Kylie Jenner és Timothée Chalamet egy közös nyári fotóval reagáltak a szakítási pletykákra / Fotó: Dana Pleasant

Kylie Jenner is élvezi Budapest szépségét a párjával

A budapesti Budapest Baristas kávézó alkalmazottai lepődtek meg leginkább, amikor a világsztárok betértek hozzájuk egy kávéra. Az ott dolgozók közös fotót is készítettek a párral, amelyet azonnal megosztottak a közösségi médiában.

Ma Kylie Jenner és Timothée Chalamet bejött a kávézónkba Budán. Teljesen zavarban voltunk, alig tudtunk koncentrálni! Ők viszont nagyon kedvesek és barátságosak voltak

- írta a képhez Budapest Baristas

Timothée igyekezett elrejteni új frizuráját, amelyet a Dűne forgatásához készíttetett, ezért fehér pólóját a fejére húzta, sötét napszemüveggel és sapkával egészítette ki laza megjelenését. Kylie ezzel szemben könnyed, de stílusos szettet választott: fehér felsőt viselt, hosszú sötét haja kiengedve omlott a vállára, sminkje pedig visszafogott maradt.

Bár a kapcsolatukat tavaly szeptemberben, Beyoncé turnéján vállalták fel nyíltan, azóta is viszonylag visszafogottan kezelik a nyilvánosságot. 

A budai kávézó. Budapest Baristas megosztotta közösségi oldalán a közös fotót, ami az alábbiakban megtekinthető!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu