Lebuktak: Kylie Jenner és Timothée Chalamet ebbe a budapesti kávézóba járt!

A sztárvilág egyik legfelkapottabb párosa, Kylie Jenner és Timothée Chalamet ismét együtt mutatkozott, ezzel látszólag lezárva a hetek óta keringő szakítási találgatásokat. A párt Budapesten kapták lencsevégre, ahol Timothée jelenleg a Dűne: Part Three című film forgatásán dolgozik. Több mint hat hét telt el azóta, hogy nyilvánosan látták volna őket együtt, így sok rajongó már a kapcsolatuk végét sejtette.
A budapesti Budapest Baristas kávézó alkalmazottai lepődtek meg leginkább, amikor a világsztárok betértek hozzájuk egy kávéra. Az ott dolgozók közös fotót is készítettek a párral, amelyet azonnal megosztottak a közösségi médiában.
Ma Kylie Jenner és Timothée Chalamet bejött a kávézónkba Budán. Teljesen zavarban voltunk, alig tudtunk koncentrálni! Ők viszont nagyon kedvesek és barátságosak voltak
- írta a képhez Budapest Baristas.
Timothée igyekezett elrejteni új frizuráját, amelyet a Dűne forgatásához készíttetett, ezért fehér pólóját a fejére húzta, sötét napszemüveggel és sapkával egészítette ki laza megjelenését. Kylie ezzel szemben könnyed, de stílusos szettet választott: fehér felsőt viselt, hosszú sötét haja kiengedve omlott a vállára, sminkje pedig visszafogott maradt.
Bár a kapcsolatukat tavaly szeptemberben, Beyoncé turnéján vállalták fel nyíltan, azóta is viszonylag visszafogottan kezelik a nyilvánosságot.
A budai kávézó. Budapest Baristas megosztotta közösségi oldalán a közös fotót, ami az alábbiakban megtekinthető!
