Leonardo DiCaprio fogja a fejét, amiért nem állt pornósnak! Élete baklövését követte el Hollywood szívtiprója

Leonardo DiCaprio kapcsán reggelig lehetne a sorolni az emlékezetesebbnél emlékezetesebb filmjeit. Elég csak a karrierjét elindító Ez a fiúk sorsára, az őt sztárstátuszba emelő Titanicra vagy a sötétebb, vad oldalát bemutató A Wall Street farkasára gondolni. A pályafutása hiába tanúskodik arról, hogy milyen jó érzékkel szelektálja a felkéréseket, egyszer-kétszer megtréfálták már a megérzései. Például épp 30 évvel ezelőtt, mikor nem vállalta el a Boogie Nights főszerepét.

A Leonardo DiCaprio-filmek listája még színesebb is lehetett volna, ha a színész igent mond Paul Thomas Anderson Boogie Nights című művének főszerepére (Fotó: Columbia Pictures)

Leonardo DiCaprio bánja, hogy nem lett pornósztár

Az Oscar-díjas színész és a hollywoodi művészfilmek koronázatlan királya, Paul Thomas Anderson rendhagyó interjút adtak új, közös filmjük kapcsán az Esquire-nek, melyben egymásnak tettek fel kérdéseket. A beszélgetés egy pontján pedig a Titanic és A visszatérő sztárja kitért arra, pályafutása melyik szerepelutasítása furdalja a lelkét a mai napig:

A karrieremben legjobban azt bánom, hogy annak idején nem vállaltam el a Boogie Nights-ot. Ez a film a generációm egyik meghatározó alkotása volt. El sem tudok képzelni mást benne Mark [Wahlberg] helyett. Amikor végre láttam a filmet, egyszerűen mesterműnek tartottam. Ironikus, hogy pont te kérdezed ezt most tőlem, de így igaz.

– árulta el DiCaprio pont annak a direktornak, akinek a nevéhez köthető a Boogie Nights.

A Boogie Nights-ban a veterán Burt Reynolds mellett végül Mark Wahlberg találta magát a főszerepben (Fotó: KPA Honorar und Belege)

A 25 évnél idősebb nőkkel szinte szóba sem álló sztárszínész egyébként maga gondoskodott a „pótlásáról” anno, hiszen ő ajánlotta Anderson figyelmébe ifjú kollégáját, az Egy kosaras naplójában szintén fontos szerepet betöltő Mark Wahlberget, akinek a Boogie Nights fiatal pornósztárjának figurája indította be a hollywoodi karrierjét.

Az Egyik csata a másik után szeptemberben kerül a mozikba (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mindegy, hogy bukta lesz?

Ahogy mondani szokták: ami késik, nem múlik. Ez teljesen igaz Leonardo DiCaprio és Paul Thomas Anderson munkakapcsolatára is, ami a 90-es évek közepe helyett a 2020-as évtized derekán teljesült be. Új projektjük, a szeptember 25-én mozikba kerülő szürreális akcióvígjáték, az Egyik csata a másik után viszont hiába sorakoztatja fel a jelenkori filmgyártás legizgalmasabb színész-rendező duóját, az anyagi siker koránt sincs borítékolva. Anderson ugyanis nem arról híres, hogy kasszasikereket tegyen le az asztalra. Bár alkotásai szinte mind telitalálatok kritikailag, a közönséget mégsem vonzották mágnesként a filmszínházakba. Noha pár hónappal ezelőtt az Origo még azt írta, hogy a Warner Bros-nek egyáltalán nem mindegy, a projekt berobbantja-e a jegypénztárakat a vagy sem, időközben annyira megszívta magát anyagilag a stúdió az F1, a Superman, illetve az HBO Maxot kisajátító Végső állomás: Vérvonalak sikere által, hogy a nyomás lekerült DiCaprióék válláról, és talán mégis belefér egy kisebb bukás is.