Leonardo DiCaprio fogja a fejét, amiért nem állt pornósnak! Élete baklövését követte el Hollywood szívtiprója

Leonardo DiCaprio kapcsán reggelig lehetne a sorolni az emlékezetesebbnél emlékezetesebb filmjeit. Elég csak a karrierjét elindító Ez a fiúk sorsára, az őt sztárstátuszba emelő Titanicra vagy a sötétebb, vad oldalát bemutató A Wall Street farkasára gondolni. A pályafutása hiába tanúskodik arról, hogy milyen jó érzékkel szelektálja a felkéréseket, egyszer-kétszer megtréfálták már a megérzései. Például épp 30 évvel ezelőtt, mikor nem vállalta el a Boogie Nights főszerepét.
Az Oscar-díjas színész és a hollywoodi művészfilmek koronázatlan királya, Paul Thomas Anderson rendhagyó interjút adtak új, közös filmjük kapcsán az Esquire-nek, melyben egymásnak tettek fel kérdéseket. A beszélgetés egy pontján pedig a Titanic és A visszatérő sztárja kitért arra, pályafutása melyik szerepelutasítása furdalja a lelkét a mai napig:
A karrieremben legjobban azt bánom, hogy annak idején nem vállaltam el a Boogie Nights-ot. Ez a film a generációm egyik meghatározó alkotása volt. El sem tudok képzelni mást benne Mark [Wahlberg] helyett. Amikor végre láttam a filmet, egyszerűen mesterműnek tartottam. Ironikus, hogy pont te kérdezed ezt most tőlem, de így igaz.
– árulta el DiCaprio pont annak a direktornak, akinek a nevéhez köthető a Boogie Nights.
A 25 évnél idősebb nőkkel szinte szóba sem álló sztárszínész egyébként maga gondoskodott a „pótlásáról” anno, hiszen ő ajánlotta Anderson figyelmébe ifjú kollégáját, az Egy kosaras naplójában szintén fontos szerepet betöltő Mark Wahlberget, akinek a Boogie Nights fiatal pornósztárjának figurája indította be a hollywoodi karrierjét.
Ahogy mondani szokták: ami késik, nem múlik. Ez teljesen igaz Leonardo DiCaprio és Paul Thomas Anderson munkakapcsolatára is, ami a 90-es évek közepe helyett a 2020-as évtized derekán teljesült be. Új projektjük, a szeptember 25-én mozikba kerülő szürreális akcióvígjáték, az Egyik csata a másik után viszont hiába sorakoztatja fel a jelenkori filmgyártás legizgalmasabb színész-rendező duóját, az anyagi siker koránt sincs borítékolva. Anderson ugyanis nem arról híres, hogy kasszasikereket tegyen le az asztalra. Bár alkotásai szinte mind telitalálatok kritikailag, a közönséget mégsem vonzották mágnesként a filmszínházakba. Noha pár hónappal ezelőtt az Origo még azt írta, hogy a Warner Bros-nek egyáltalán nem mindegy, a projekt berobbantja-e a jegypénztárakat a vagy sem, időközben annyira megszívta magát anyagilag a stúdió az F1, a Superman, illetve az HBO Maxot kisajátító Végső állomás: Vérvonalak sikere által, hogy a nyomás lekerült DiCaprióék válláról, és talán mégis belefér egy kisebb bukás is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.