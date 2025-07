Az új Superman film egy be nem váltott ígéret lett, amit Krypto ment meg!

A CGI nem lett a legjobb a Supermanben (Fotó: Courtesy of Warner Bros. Pictures/™ & © DC Comics)

Szuper rossz CGI

Persze szórakozni járunk a moziba, ehhez humor és látvány kell. Nos, a 225 millióból picit többet költhettek volna a CGI-ra. Sajnos néha élvezhetetlenül összemosódnak a figurák és tárgyak, Supermen (nem elírás!!!) csatája a végén a nézhetetlenség kategóriáját súrolja.

Krypto menti meg a filmet, meg Supermant is (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Superman kutyája

Humorból azonban akad, tán több is, mint amit az anyag elbír. Ott van Krypto, aki bár picit műanyag, de egy igazi neveletlen rosszcsont, igaz ezt pont elég lett volna kétszer-háromszor elsütni, ám a digitális öleb több szempontból is menti a filmet. Aztán ott vannak a Justice Gang tagjai, akik a helyi Bosszállócskák. Ígéretesek, de túl sok teret kapnak a filmben. Amikor azt a bizonyos mekis szörnyet püfölik, közben meg Superman mókust, kisgyereket és ázsiai nőt ment egyszerre, az már nem volt messze a Gálvölgyi show színvonalától. Ami zsigerből jött Chris Prattéknek A galaxis őrzőiben, annak itt bizony izzadtságszaga van nagyon.

Nicholas Hoult meggyőző Lex Luthorként (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Superman színészei

A színészek viszont jók, nagyon is. Corenswet érdemeit már fent taglaltunk, végre kaptunk egy igazi Lois Lane-t Rachel Brosnahan személyében. Izgalmasan fogta meg a figurát, nagy kár, hogy a film második felére elfogy a szerepe az amúgy tehetséges színésznőnek. Nicholas Hoult Lex Luthor-ja kemény stratéga és politikus, nem egy ripacs és ez a színésznek és a filmnek is jól áll. Sajnos a végére belőle is egy 2D-s főgonoszt csinál a film, pedig izgalmas volt. Bradley Cooper szerepeltetése jó odaszólás a Marvelnek, de ennyi.