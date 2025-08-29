110 éve született Ingrid Bergman, aki túl botrányos volt Amerikának

A sors tragikus fintora, hogy Ingrid Bergman Oscar-díjas színésznő születésnapja egyben halálának évfordulója is. A svéd származású színésznő Katharine Hepburn után a második legtöbb Oscar-díjat nyert színésznő, ezen a dobogón Meryl Streeppel és Frances McDormanddel osztozik.

Ingrid Bergman rendszeres vacsoravendég volt Alfred Hitchcocknál (Fotó: Universal Archive/Universal Images Group)

Ingrid Bergman: Hollywood legfényesebb csillaga

Első díját a Gázláng című filmjéért kapta 1945-ben, majd az Anasztáziáért 1957-ben. Az Agatha Christie regényéből készült Gyilkosság az Orient Expresszen adaptációért pedig a legjobb mellékszereplőnek járó aranyszobrot vihette haza. Bergman a Hollywood Aranykoraként emlegetett időszak egyik legfényesebb csillaga volt. A filmrajongóknak a Casablanca című moziban nyújtott alakítása miatt lehet leginkább ismerős, melyben a Magas Sierra és a Máltai sólyom sztárja, Humphrey Bogart egykori szerelmét játszotta. A Casablanca különösen fontos film hazánkban, hiszen a magyar származású, Amerikába emigrált Kertész Mihály rendezte.

Humphrey Bogart és Ingrid Bergman a Casablanca forgatásán (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Bergman a botrányhős

A színésznő összesen 3 férjet fogyasztott el, házasságai pedig nem voltak mentesek a botrányoktól. Első férje, Petter Lindström fogorvosként kereste a kenyerét. 1937-ben házasodtak össze, a frigyből egy gyermekük született, Pia Lindström.

Petter Lindströmel, első férjével közel húsz évig voltak házasok (Fotó: Archive Photos)

Az amerikai sajtóban hatalmas port kavart, amikor Bergman elhagyta férjét és gyermekét, hogy Olaszországba költözzön Roberto Rossellini rendezővel. Ekkor már várandós volt Rossellini gyermekével, de még nem voltak házasok. Ez akkoriban főbenjáró bűnnek számított, az amerikai lapok darabokra szedték a színésznőt és “az erkölcsi elfajzás hollywoodi apostolának” nevezték. A botrány miatt kiutasították az Egyesült Államokból. Később aztán összeházasodtak a rendezővel és három gyermekük született. Egy ikerpár, Isotta és Isabella, és egy fiú, Robertino. Isabella Rossellini, édesanyja nyomdokaiba lépve szintén meghódította Hollywoodot. David Lynch egyik kedvenc színésznője volt, szerepelt a Veszett a világ és a Kék bársony című alkotásaiban is.

Bergmant elbűvölte a rendező Róma, nyílt város című filmje, de végül a közös munka hozta össze őket (Fotó: Universal Archive/Universal Images Group)

Rossellinivel 7 évig éltek együtt, válásuk után egy évvel a Casablanca sztárja ismét férjhez ment. A szerencsés ezúttal Lars Schmidt író-producer volt, akivel a Hedda Gabler forgatásán ismerkedett meg. Ez a házasság 20 éven át kitartott, azonban 1978-ban szintén válással végződött. Lars a színésznő haláláig jó viszonyban maradt Bergmannal.