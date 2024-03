Gondoltad volna, hogy Joker, Drakula és a Vasember is magyar származású?

Van aki forrón szereti, Iron Man, Casablanca, King Kong. Vajon mi a közös ezekben a filmekben? A Bors most megmutatja, hogy mi köti össze ezeknek a filmeknek főszereplőit.

A magyar filmesek meghódították Hollywoodot. Forrás: Facebook

Nem is gondoltuk volna, hogy Hollywood legnagyobbjai között ilyen sokan magyar gyökerekkel rendelkeznek. A múlt század elején hazánk fiai mentek ki a filmipar fővárosába, sőt mondhatjuk azt is bátran, hogy a legnagyobb filmstúdiókat is magyarok alapították. Gondoljunk csak Adolph Zukorra, aki a Fox filmstúdiót alapította, vagy Kertész Mihályra, akit a legnagyobb filmesek között tartanak számon a híres Casablanca filmjével, vagy ott van Gábor Zsazsa, akit a 20. század egyik legismertebb szeximbólumának tartottak a filmiparban. Sőt az Oscar-díjas Tony Curtis és lánya is büszkén hangoztatja magyar gyökereit, ahogyan tette ezt Jamie Lee Curtis a 2023 évi Oscar-díj átadó ünnepségen, mikor megkapta a díjat. Sőt, amikor 2021-ben hazánkban járt azt nyilatkozta, hogy:

Nagy kincs számomra, hogy magyar származású vagyok.

Az Origo filmstúdió pedig készített egy térképet, ahol a Hollywood magyar gyökereivel rendelkező filmesek szülőhelyét mutatja meg.

Egy névsor is van a stúdió falán, mellette egy térkép, amelyen bejelöltek közel ötven települést, Magyarországon és a határon túli magyarlakta részeket, ahol hollywoodi magyarok születettek vagy ahonnan felmenőik származnak – emelte ki Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke.

Megnéztük, hogyan tudnánk nagyon plasztikusan bemutatni, alátámasztani azt a tényt, hogy Hollywoodot a magyarok alapították. Természetesen ez a térkép úgy készült el, hogy nem egy lezárt állapotot mutat, folyamatosan bővíthető. Fölötte a csillag átmegy az óceánon, át Amerikába, át Hollywoodba. Én mindig azt szoktam mondani, hogy annak idején a magyarok mentek ki és alapították meg Hollywoodot, most pedig ide, az Origo filmstúdióba a legnagyobb amerikai stúdiók jönnek forgatni. Megfordult az irány

– magyarázta Horváthné Fekszi Márta, a filmstúdió ügyvezetője.

Az Origo stúdióban felavatták a Hollywoodi hírességek térképét. Fotó : Lakatos Péter – MTI )

A híres Iron man is magyar felmenőkkel büszkélkedik

Senki sem gondolta volna, hogy Robert Downey Jr ereiben is magyar vér csörgedezik. Ráadásul idén az Oscar-díjazottak között Mihalek Zsuzsa a Szegény Párák filmmel öregbítette a magyarok hírnevét, és az is kiderült, hogy az Oppenheimer film mellékszereplő kategóriában díjazott Robert Downey Jr-nak is van köze a Magyarországhoz. A nagyszülei a tatai temetőben nyugszanak.

A térképre felkerült települések immár a "Hollywood magyar gyökerei település címet viselik, melynek célja magyar származású világhírességeink emlékének megőrzése.

A Casablanca film minden idők tíz legjobb filmjei között tartják számon. Illusztráció: NFI

Néhány a legendák közül

A legelsőnek Lugosi Bélát említenénk meg, akit a nagyközönség Drakula szerepében ismert meg. Lugoson született és az őszirózsás forradalom idején emigrált Amerikába. Leghíresebb szerepe Drakula grófja volt. Annyira azonosult az általa megformált vérivó gróffal, hogy még halálakor is Drakula jelmezben ravatalozták fel, és színésztársa Petre Lorre hangosan megkérdezte, hogy „nem kéne a biztonság kedvéért egy karóval átdöfni a szívét?”

Adolf Zukor Ricsén született és William Fox pedig Tolcsván egymástól pár kilométerre egy kis borsodi faluban és Tony Curtis felmenői is Mátészalkáról indultak el Amerikába.

Gábor Zsazsa is mindenkinek ismerős lehet, nemcsak azért mert ígéretes hollywoodi karrierje volt, hanem talán ő róla mondhatjuk el, hogy az első celeb volt az extravagáns életmódja és gyakori házasságai miatt.

Andy Vajnát sem szabad kihagyni a sorból, akinek az egyik legismertebb filmje a Rambo volt amely a legnagyobb bevételű független film volt. De az Evita is gigaprodukciónak számított, a legnagyobb sztárokat hozta Magyarországra. Ebben a filmben szerepelt Madonna és Antonio Banderas is. A Terminator és a Die Hard filmek producereként az akciófilmek koronázatlan királya volt.

Ha a nőket nézzük, Rachel Weisz is magyar felmenőkkel büszkélkedik. Édesapja magyar feltaláló, aki a náci üldöztetés elől menekült Angliába. Drew Barrymore is szereti hangoztatni származását. Mariska Hargitay is apai ágon erős magyar kötődéssel rendelkezik. Jessica Biel pedig csak pár éve, egy tévéműsorban tudta meg, hogy magyar felmenőkkel rendelkezik, akik Esztergom és Vác környékéről származnak.

Az Oscar-díjas Joaquin Phoenix ereiben is magyar vér csörgedezik, ugyanis édesanyja magyar származású és Adrien Brody édesanyja is magyar származású, Szilvia Plachy fotóriporter.

Hollywoodban a stúdiók falán az alábbi mondat olvasható:

Nem elég ha magyar vagy, tehetségesnek is kell lenni.

Nos úgy látjuk a magyarok a filmiparban jelentős számmal voltunk és vagyunk jelen, így a lista is bővül és a térképeken is egyre több lesz a gombostűhöz hasonló jelölések.