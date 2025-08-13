Melyiket válasszam? Ezek a legizgalmasabb filmes szerelmi háromszögek

Mi bonyolultabb egy pasinál? Persze, hogy két pasi, legalábbis erről mesélhetne Zendaya vagy a Többesélyes szerelem sztárja, Dakota Johnson, akinek olyan sármőrök közül kell választania, mint Pedro Pascal vagy Chris Evans. Soha rosszabb dilemmát nem kívánunk senkinek, de amíg meghozzátok magatokban a döntésetek a "súlyos" kérdést illetően, nézzük meg, kik voltak még azok a nők, akiknek egy filmes szerelmi háromszög tagjaként választania kellett.

Zendaya fülledt szerelmi háromszögbe kerül Fotó: JLPPA / Bestimage

Ingrid Bergmantól Zendaya-ig: A leghíresebb filmes szerelmi háromszögek

Casablanca (1942)

A legenda szerint Ingrid Bergman játéka azért sikerült olyan titokzatosra a Kertész Mihály rendezte filmtörténeti remekműben, mert a forgatókönyvet még a Casablanca készítése közben is írták, és maga a színésznő sem tudta, hogy a fináléban melyik férfit fogja választani a karaktere. A jelenlegi párját, a szabadságharcos hős Victor Laszlót? Vagy élete szerelmét, a zűrös Ricket? A nézők biztosan utóbbira, azaz Humphrey Bogartra szavaztak volna, de pont attól olyan szép a Casablanca, hogy nem a sablonmegoldásokat választja.

Legénylakás (1960)

Nehéz helyzet az, ha a neked tetsző kolléganődet épp a főnököd kezelgeti szabadidejében. Még nehezebb helyzet az, ha ezt a te lakásodban teszi. Ezzel szembesül a Jack Lemmon játszotta kishivatalnok a hollywoodi komédiák klasszikusában, és a kacagtató bonyodalmak még csak ekkor kezdődnek. Azt nem is említettük, hogy az aranykor legszexibb vöröse, a Hruscsovot is megbotránkoztató Shirley MacLaine volt a vágy tárgya.

Diploma előtt (1967)

Anyát is és lányát is, ki hallott már ilyet?! Dustin Hoffman biztosan, aki a szexuális forradalom korszellemét is magán hordozó Diploma előttben hagyja magát elcsábítani a vonzó középkorú Mrs. Robinsonnak, hogy aztán ráébredjen: igazából az asszony lánya az igazi. Még hősies menyasszonyszöktetés is történik, bár a jövőt illetően a záró képsorok azért hagynak némi kétséget maguk után.

Bridget Jones naplója (2001)

Mi lehet tisztább és egyértelműbb lejátszása egy szerelmi háromszögnek annál, ha két résztvevő megverekszik a nőért? Jó néhány évszázadon át ez volt a leginkább bevett közvélekedés a témában, a harmadik felet ritkán kérdezték meg az ötletről. A romantikus kliséknek (is) görbe tükröt tartó Bridget Jones film két tipikus angol úriembert, Hugh Grant-et és Colin Firth-t eresztett össze egy jó kis ökölpárbajra. Egy biztos, Renée Zellweger kis flúgos, de szerethető angol szinglije minket meghódított!