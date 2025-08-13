Melyiket válasszam? Ezek a legizgalmasabb filmes szerelmi háromszögek

Mi bonyolultabb egy pasinál? Persze, hogy két pasi, legalábbis erről mesélhetne Zendaya vagy a Többesélyes szerelem sztárja, Dakota Johnson, akinek olyan sármőrök közül kell választania, mint Pedro Pascal vagy Chris Evans. Soha rosszabb dilemmát nem kívánunk senkinek, de amíg meghozzátok magatokban a döntésetek a "súlyos" kérdést illetően, nézzük meg, kik voltak még azok a nők, akiknek egy filmes szerelmi háromszög tagjaként választania kellett.
A legenda szerint Ingrid Bergman játéka azért sikerült olyan titokzatosra a Kertész Mihály rendezte filmtörténeti remekműben, mert a forgatókönyvet még a Casablanca készítése közben is írták, és maga a színésznő sem tudta, hogy a fináléban melyik férfit fogja választani a karaktere. A jelenlegi párját, a szabadságharcos hős Victor Laszlót? Vagy élete szerelmét, a zűrös Ricket? A nézők biztosan utóbbira, azaz Humphrey Bogartra szavaztak volna, de pont attól olyan szép a Casablanca, hogy nem a sablonmegoldásokat választja.
Nehéz helyzet az, ha a neked tetsző kolléganődet épp a főnököd kezelgeti szabadidejében. Még nehezebb helyzet az, ha ezt a te lakásodban teszi. Ezzel szembesül a Jack Lemmon játszotta kishivatalnok a hollywoodi komédiák klasszikusában, és a kacagtató bonyodalmak még csak ekkor kezdődnek. Azt nem is említettük, hogy az aranykor legszexibb vöröse, a Hruscsovot is megbotránkoztató Shirley MacLaine volt a vágy tárgya.
Anyát is és lányát is, ki hallott már ilyet?! Dustin Hoffman biztosan, aki a szexuális forradalom korszellemét is magán hordozó Diploma előttben hagyja magát elcsábítani a vonzó középkorú Mrs. Robinsonnak, hogy aztán ráébredjen: igazából az asszony lánya az igazi. Még hősies menyasszonyszöktetés is történik, bár a jövőt illetően a záró képsorok azért hagynak némi kétséget maguk után.
Mi lehet tisztább és egyértelműbb lejátszása egy szerelmi háromszögnek annál, ha két résztvevő megverekszik a nőért? Jó néhány évszázadon át ez volt a leginkább bevett közvélekedés a témában, a harmadik felet ritkán kérdezték meg az ötletről. A romantikus kliséknek (is) görbe tükröt tartó Bridget Jones film két tipikus angol úriembert, Hugh Grant-et és Colin Firth-t eresztett össze egy jó kis ökölpárbajra. Egy biztos, Renée Zellweger kis flúgos, de szerethető angol szinglije minket meghódított!
Sikert sikerre halmozott világszerte Norvégia hivatalos Oscar-nevezettje néhány évvel ezelőtt a magyar nézőket is meghódítva. A már addig is csodálatos filmekkel jelentkező Joachim Trier (Szerzők, Oslo, augusztus, Thelma) egy szabálytalan romantikus filmmel állt elő egy nő útkeresésének négy évéről, ahol többek között két pasi sorsáról kell döntenie.
Az új hollywoodi üdvöske, Zendaya teniszsztárként is megállta a helyét a kortárs filmművészet egyik kiemelkedő alkotója, az olasz Luca Guadagnino (Szólíts a neveden, Sóhajok) rendezésében. A Challengers történetében egy teniszvilágban játszódó szerelmi háromszögtörténet kap különös fordulatokat, avagy nem mindegy, hogy vegyes párosban, férfi párosban, vagy egyéniben zajlik épp a meccs.
Augusztus 14-én kerül a hazai mozikba a legújabb filmes szerelmi háromszögtörténet, méghozzá női szemszögből elmesélve, és nem akármilyen résztvevőkkel. A házasságközvetítőt alakító főszereplő, Dakota Johnson ugyanis két olyan férfiú között őrlődik a Többesélyes szerelemben, mint Pedro Pascal és Chris Evans, azt pedig Celine Song (Előző életek) garantálja a rendezői székben, hogy többet kapjunk habkönnyű limonádénál.
