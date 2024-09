Nem csak a 20 éveseké a világ: ezek a sztárok idősebben is hódítanak

A Fanny Magazin megmutatja, mely sztárok hódítanak idősebben is.

Diana Ross most is szexi / Fotó: Scott Legato

A "korát meghazudtoló" megjelenéséért több ezer bókot bezsebelő Diana Rosst gyakran kérdezik arról, hogy mi a titka. Egy alkalommal így válaszolt: „Sosem tartottam magamat szépnek. Inkább arra törekszem, hogy egészséges legyek, hiszen a szépség ebből ered.” Nem csak a levegőbe beszél, nagy hangsúlyt fektet a kellő mennyiségű testmozgásra.

Danny DeVito még mindig mindenki kedvence / Fotó: ANGELA WEISS

„Koromból adódóan megértem, hogy az élet folyamatosan változik. Nem kell véget érnie, hacsak fel nem adod, és soha nem tudhatod, mi fog történni veled.” – mondta korábban Danny DeVito, akinek esze ágában sincs lassítani. Éppen Arnold Schwarzeneggerel dolgozik egy újabb közös alkotáson.

„Óriási dicséret jár azért, amiért megengedted magadnak, hogy átlagos emberként öregedj, és nem ugrasz fejest a hollywoodi plasztikai sebészet őrületébe. Hatalmas tisztelet.” – írta egy követő Michael Douglas közösségi média oldalára. A színész szerint az öregedésnek is megvannak az előnyei, hiszen mint mondja, így „sokkal körültekintőbben választod meg, hogyan töltöd az idődet.”

Nem csökken a lendülete Danny Trejonak. Az egyik legnagyobb filmes oldal több mint 20 színészi- és szinkronszerepet, valamint képernyős megjelenést listáz a neve alatt csak az elmúlt két évben. „Csak annyira vagy öreg, amennyire annak érzed magad.” – állítja, és ennek megfelelően is éli a mindennapjait.

Ha belegondolunk, hogy közel 50 évvel ezelőtt mutatták be az első Csillagok háborúja filmet, talán nem is olyan meglepő, hogy mára már az alkotó, George Lucas is a nyolcvanasok táborát erősíti. Ugyan egy ideje hátrébb lépett a filmezéstől, továbbra is minden erejével azon van, hogy a tudását átadja a következő generációnak.