42 éves lett Hollywood szőke vadembere – Ezekben a filmekben imádtuk Chris Hemsworth-t

Ausztrália több dologról is híres: Veszélyesen sokszínű állatvilágáról, a Sydney-ben található operaházról, végtelennek tűnő sivatagi tájairól, no meg persze egy testvérekből álló színésztrióról, melynek középső, egyben leghíresebb tagja, Chris Hemsworth ma ünnepli 42. születésnapját. A Marvel-filmek szuperhősét, Thort, alakító sármőr napjaink egyik legkedveltebb hollywoodi sztárja, hiszen amellett, hogy egyetlen pillantásával képes hölgyek millióit levenni a lábáról, férfiak ezreinek szemében pedig igazi példaképként él. Ugyan a többség számára ő a mennydörgés isteneként elhíresült sztárszínész, viszont Hemsworth az utóbbi években elsősorban inkább családapaként tevékenykedett. Ám már csak idő kérdése, és hamarosan ismét magára ölti híres köpenyét.

A Chris Hemsworth-filmek az utóbbi években nem potyogtak olyan gyorsan a gyártósorról, hiszen Thor inkább terebélyes családja társaságát kereste a forgatások helyett

(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Chris Hemsworth: szuperhős és szuper családapa egy személyben

Bár a rajongók csak képernyőn keresztül csodálhatták meg Thorként, Chris Hemsworth gyerekei személyesen tapasztalhatják meg, milyen az, mikor az édesapád egy igazi szuperhős. A Marvel sztárja ugyanis nem az a szokásos, unalmas, hétköznapi apuka. Két testvérével, Luke és Liam Hemsworth-szel igazi barbár gyerekkort tudhattak magukénak, melynek szerves részét képezte a birkózás, a vadonban motorozás és egyéb extrém, igen veszélyes elfoglaltságok, melyek gyakran súlyos sérülésekkel jártak. A Budapesten életnagyságú szobrot kapó Chris Hemsworth felesége, a magyar származású Elsa Pataky hatására talán egy kicsit lenyugodott, és igyekszik mintaapaként funkcionálni, de ez a higgadtság nem jellemző a három közös gyermekükre, akik ugyanúgy odavannak az extrém sportokért, mint édesapjuk, és gyakorta okoznak hajmeresztő és idegőrlő pillanatokat szüleiknek.

A Marvel-mozik új főhőse

A világ egyik legcsúnyább épületének tartott Hemsworth-kúriát egy időre el kellett hagynia Thornak, hiszen nem kisebb feladat hárul rá a hírek szerint, minthogy a Marvel első számú jófiúja legyen. A Bosszúállók vezetői pozícióját ugyanis neki kell majd átvenni a 2026-ban érkező Ítéletnapban, (a produkció márciusi bejelentővideója is az ő nevével kezdődött) és kíváncsian várjuk, képes lesz-e betölteni a Robert Downey Jr. Vasembere és a Dakota Johnsonnal és Pedro Pascallal szerelmi háromszögbe csöppenő Chris Evans Amerika Kapitánya által hagyott űrt, és sikerrel tudja-e majd felvenni a harcot az általa vezetett a sztárparádé, az épp Downey Jr. által alakított Dr Doommal szemben.