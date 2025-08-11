AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
42 éves lett Hollywood szőke vadembere – Ezekben a filmekben imádtuk Chris Hemsworth-t

Chris Hemsworth
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 13:25
Nem sok olyan sztárt tudnánk mondani, aki nemtől és kortól függetlenül mindenkit hamar lázba tud hozni. Chris Hemsworth azonban pontosan ilyen. A Thorként híressé vált színész 42. születésnapja alkalmából képcsokorba szedtük legemlékezetesebb szerepeit.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Ausztrália több dologról is híres: Veszélyesen sokszínű állatvilágáról, a Sydney-ben található operaházról, végtelennek tűnő sivatagi tájairól, no meg persze egy testvérekből álló színésztrióról, melynek középső, egyben leghíresebb tagja, Chris Hemsworth ma ünnepli 42. születésnapját. A Marvel-filmek szuperhősét, Thort, alakító sármőr napjaink egyik legkedveltebb hollywoodi sztárja, hiszen amellett, hogy egyetlen pillantásával képes hölgyek millióit levenni a lábáról, férfiak ezreinek szemében pedig igazi példaképként él. Ugyan a többség számára ő a mennydörgés isteneként elhíresült sztárszínész, viszont Hemsworth az utóbbi években elsősorban inkább családapaként tevékenykedett. Ám már csak idő kérdése, és hamarosan ismét magára ölti híres köpenyét.

Chris Hemsworth London Premiere Of ‘Limitless: Live Better Now’
A Chris Hemsworth-filmek az utóbbi években nem potyogtak olyan gyorsan a gyártósorról, hiszen Thor inkább terebélyes családja társaságát kereste a forgatások helyett 
(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Chris Hemsworth: szuperhős és szuper családapa egy személyben

Bár a rajongók csak képernyőn keresztül csodálhatták meg Thorként, Chris Hemsworth gyerekei személyesen tapasztalhatják meg, milyen az, mikor az édesapád egy igazi szuperhős. A Marvel sztárja ugyanis nem az a szokásos, unalmas, hétköznapi apuka. Két testvérével, Luke és Liam Hemsworth-szel igazi barbár gyerekkort tudhattak magukénak, melynek szerves részét képezte a birkózás, a vadonban motorozás és egyéb extrém, igen veszélyes elfoglaltságok, melyek gyakran súlyos sérülésekkel jártak. A Budapesten életnagyságú szobrot kapó Chris Hemsworth felesége, a magyar származású Elsa Pataky hatására talán egy kicsit lenyugodott, és igyekszik mintaapaként funkcionálni, de ez a higgadtság nem jellemző a három közös gyermekükre, akik ugyanúgy odavannak az extrém sportokért, mint édesapjuk, és gyakorta okoznak hajmeresztő és idegőrlő pillanatokat szüleiknek.

A Marvel-mozik új főhőse

A világ egyik legcsúnyább épületének tartott Hemsworth-kúriát egy időre el kellett hagynia Thornak, hiszen nem kisebb feladat hárul rá a hírek szerint, minthogy a Marvel első számú jófiúja legyen. A Bosszúállók vezetői pozícióját ugyanis neki kell majd átvenni a 2026-ban érkező Ítéletnapban, (a produkció márciusi bejelentővideója is az ő nevével kezdődött) és kíváncsian várjuk, képes lesz-e betölteni a Robert Downey Jr. Vasembere és a Dakota Johnsonnal és Pedro Pascallal szerelmi háromszögbe csöppenő Chris Evans Amerika Kapitánya által hagyott űrt, és sikerrel tudja-e majd felvenni a harcot az általa vezetett a sztárparádé, az épp Downey Jr. által alakított Dr Doommal szemben.

Amíg arra várunk, hogy Chris Hemsworth ismét magára öltse szuperhős-gúnyáját, tekintsük végig karrierje mérföldköveit. A mennydörgés istenének legemlékezetesebb szerepeit tartalmazó galériánkat a lenti képre kattintva tekintheted meg:

Chris Hemsworth
Galéria: 42 éves lett a mennydörgés istene – Íme, Chris Hemsworth legikonikusabb szerepei
1/10
Az addig többnyire csak sorozatokban, epizódszereplőként feltűnő Chris Hemsworth 2009-ben debütált a nagy vásznon, ráadásul egy igen nagy franchise-ban, a Star Trek 2009-es filmváltozatában

 

 

