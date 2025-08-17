„Nagyon kiverte nálam a biztosítékot!" – Rékasi Károlynak még mindig fáj az Álom.net

A magyar mozi sikere jelentős részben az önazonosságban rejlik. A legkedveltebb és legelismertebb hazai alkotások mind-mind azzal hódították el a közönség tetszését, hogy sírva vigadó attitűdöt, a sajátosan magyar keserédesség hangulatát magukkal tudták vinni a vászonra. Még a vígjátékoknak is van egy jellegzetes, szavakba nehezen önthető, „magyaros” vonása, elég csak A tanúra vagy az Üvegtigris-filmekre gondolni. Ennek ellenére voltak próbálkozások arra, hogy egy merőben más világot, a mézes-mázos amerikai filmgyártás csillogását hozzuk át a tengerentúlról. Ezek közül emelkedik ki (nem éppen pozitívan) cikksorozatunk mai alanya, az Álom.net, melyet nemcsak a leggyengébb hazai vígjátékként, hanem a legrosszabb magyar filmként is emleget az utókor. Mi pedig az egyik szereplő, Rékasi Károly segítségével most utánajárunk, ennek mi lehet az oka.

Az Álom.net 2009-ben nem úgy vonult be a történelemkönyvekbe, ahogy azt a készítők vagy az egyik szereplő, Rékasi Károly szerette volna (Fotó: YouTube)

Ez itt nem Amerika

Az Álom.net története talán nem is állhatna távolabb a magyar valóságtól. A cselekmény középpontjában egy Regina nevű, gimnazista lány áll, aki luxusautóval jár iskolába, új iskolájában pompomlány-csapatot alapít és a suli alfahímjével alkotnak egy párt. Az N. Forgács Gábor által írt szkript el akarta hozni Amerikát Magyarországra, de az egész annyira fura és tájidegen volt, mint mikor Reszkessetek, betörők!-filmeket nézünk a nyár kellős közepén. A magyar valóság egyetlen elemével sem rezonáló film amellett, hogy sikertelenül honosította meg az amerikai tinimozik hangulatát, még azt a súlyos hibát is elkövette, hogy már előre, mérhetetlen mértékben lenézte azt a korosztályt, akikről, illetve akikhez szólni szeretett volna. A párbeszédekből már pár perc után kiderült, az alkotóknak fogalmuk sincs, milyenek is a fiatalok. Ezzel a húzásával pedig azonnal ki is végezte magát a mozi.

N. Forgács Gábor és Steiner Kristóf megpróbáltak Amerikát csinálni Magyarországból, de ez egyáltalán nem jött össze (Fotó: YouTube)

Álom.net? Sokkal inkább rémálom.net

Már-már közhely ezt mondani, de az Álom.net minden szempontból menthetetlen. A fiatal színészek, élükön a főszereplővel, Labancz Lillával, csak azt tudták bebizonyítani, mennyire nem értenek ahhoz, amit csinálnak. Némelyikük alakítása olyannyira gyengére sikeredett, hogy szinkronszínészeket kellett alkalmazni tűzoltás gyanánt, akik hangjuk kölcsönzésével igyekeztek feljebb húzni a film színvonalát. Ám a kamera túloldalán is bőven akadtak gondok: A sztori, a dialógusok és a rendezés sem működnek, de ami a legfájóbb, hogy még a világítás sincs a helyén, pedig a rendezői székben helyet foglaló N. Forgács Gábornak legalább itt nem lett volna szabad elvéreznie, tekintve, hogy operatőri múlttal találta magát a direktori pozícióban. Az egyik jelenetben például még a második kamerát, illetve az azt kezelő szakembert sem sikerült eltüntetniük.