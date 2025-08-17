UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
„Nagyon kiverte nálam a biztosítékot!" – Rékasi Károlynak még mindig fáj az Álom.net

Rékasi Károly
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 18:30
magyar filmÁlom.netLabancz Lilla
Hetente jelentkező cikksorozatunkban a magyar film- és tévétörténelem legrosszabb alkotásainak nyomába eredünk. Ezen a héten a hazai filmművészet amerikanizációjának egy félresikerült próbálkozását, a legrosszabb magyar moziként emlegetett Álom.net című művet vesszük górcső alá, melyben az egyik szereplő, Rékasi Károly is a segítségünkre volt.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A magyar mozi sikere jelentős részben az önazonosságban rejlik. A legkedveltebb és legelismertebb hazai alkotások mind-mind azzal hódították el a közönség tetszését, hogy sírva vigadó attitűdöt, a sajátosan magyar keserédesség hangulatát magukkal tudták vinni a vászonra. Még a vígjátékoknak is van egy jellegzetes, szavakba nehezen önthető, „magyaros” vonása, elég csak A tanúra vagy az Üvegtigris-filmekre gondolni. Ennek ellenére voltak próbálkozások arra, hogy egy merőben más világot, a mézes-mázos amerikai filmgyártás csillogását hozzuk át a tengerentúlról. Ezek közül emelkedik ki (nem éppen pozitívan) cikksorozatunk mai alanya, az Álom.net, melyet nemcsak a leggyengébb hazai vígjátékként, hanem a legrosszabb magyar filmként is emleget az utókor. Mi pedig az egyik szereplő, Rékasi Károly segítségével most utánajárunk, ennek mi lehet az oka.

Rékasi Károly álom.net
Az Álom.net 2009-ben nem úgy vonult be a történelemkönyvekbe, ahogy azt a készítők vagy az egyik szereplő, Rékasi Károly szerette volna (Fotó: YouTube)

Ez itt nem Amerika

Az Álom.net története talán nem is állhatna távolabb a magyar valóságtól. A cselekmény középpontjában egy Regina nevű, gimnazista lány áll, aki luxusautóval jár iskolába, új iskolájában pompomlány-csapatot alapít és a suli alfahímjével alkotnak egy párt. Az N. Forgács Gábor által írt szkript el akarta hozni Amerikát Magyarországra, de az egész annyira fura és tájidegen volt, mint mikor Reszkessetek, betörők!-filmeket nézünk a nyár kellős közepén. A magyar valóság egyetlen elemével sem rezonáló film amellett, hogy sikertelenül honosította meg az amerikai tinimozik hangulatát, még azt a súlyos hibát is elkövette, hogy már előre, mérhetetlen mértékben lenézte azt a korosztályt, akikről, illetve akikhez szólni szeretett volna. A párbeszédekből már pár perc után kiderült, az alkotóknak fogalmuk sincs, milyenek is a fiatalok. Ezzel a húzásával pedig azonnal ki is végezte magát a mozi.

N. Forgács Gábor és Steiner Kristóf megpróbáltak Amerikát csinálni Magyarországból, de ez egyáltalán nem jött össze (Fotó: YouTube)

Álom.net? Sokkal inkább rémálom.net

Már-már közhely ezt mondani, de az Álom.net minden szempontból menthetetlen. A fiatal színészek, élükön a főszereplővel, Labancz Lillával, csak azt tudták bebizonyítani, mennyire nem értenek ahhoz, amit csinálnak. Némelyikük alakítása olyannyira gyengére sikeredett, hogy szinkronszínészeket kellett alkalmazni tűzoltás gyanánt, akik hangjuk kölcsönzésével igyekeztek feljebb húzni a film színvonalát. Ám a kamera túloldalán is bőven akadtak gondok: A sztori, a dialógusok és a rendezés sem működnek, de ami a legfájóbb, hogy még a világítás sincs a helyén, pedig a rendezői székben helyet foglaló N. Forgács Gábornak legalább itt nem lett volna szabad elvéreznie, tekintve, hogy operatőri múlttal találta magát a direktori pozícióban. Az egyik jelenetben például még a második kamerát, illetve az azt kezelő szakembert sem sikerült eltüntetniük.

A szkript és a színészi alakítások mellett a technikai megoldásokkal is bőven akadtak problémák (Fotó: YouTube)

Rékasi Károly elárulta, szerinte miért bukott meg az Álom.net

A film kapcsán a Bors felkereste annak egyik szereplőjét, a testneveléstanárt alakító Rékasi Károlyt, aki annak ellenére is örömmel mesélt az Álom.netről, hogy egyáltalán nem kedves emlék a számára:

„Mindig is nagy álmom volt, hogy mozifilmben szerepelhessek, hiszen az egy egészen más világ, mint a televízió, így nagyon örültem anno ennek a felkérésnek” – emlékezett vissza a Barátok közt sztárja.

Aztán viszont már a filmforgatás közben kiderültek bizonyos dolgok. Például mi, a színészek, próbáltunk minél több humort belecsempészni ebbe a filmbe, hiszen meggyőződésem, hogy igenis lett volna keresnivalója a humornak ebben a produkcióban, ám ezt mereven elutasították, ettől pedig vacak hangulatban folytak a munkálatok, és csak csodálkozva tudtam feltenni magamnak a kérdést: »Atyavilág, mi lesz ebből?«. Mivel nekem is vannak gyerekeim, igyekeztem minél inkább az ő nyelvükön megszólalni, de idővel ezt is kihúzták.

– mesélte a Borsnak a forgatásról Rékasi, aki fiával vett részt a film premierjén, és azóta sem felejtette el gyermeke döbbent arckifejezését, miután látták a végeredményt.

Rékasi Károly fia társaságában volt jelen az Álom.net premierjén, de nem tudta hova tenni a látottakat (Fotó: YouTube)

A színészek alkalmatlanságára David Duchovny állandó magyar hangja is kitért, aki élesen kritizálta a produkció castingját, és elárulta, milyen értékek hiányoztak a moziból:

Az nagyon kiverte nálam a biztosítékot, hogy olyan szereplőket válogattak be a filmbe, akik semmilyen színészi múlttal, sőt, tovább megyek, színészi tehetséggel sem rendelkeztek. Határozottan állítom, hogy a főszereplő pozíciójába is egy képességtelen ember került, aki nem is bírta el a feladattal járó nyomást. Ez a film az ékes példája annak, hogy amennyiben hiányzik a képesség és az alázat, akkor ilyen szutyok eredmény fog születni, mint az Álom.net.

Rékasi Károly nem volt megelégedve az Álom.net fiatal színészeivel (Fotó: YouTube)

Kultuszfilm

N. Forgács Gábor alkotását egyébként a rossz magyar filmek közül az emeli ki, hogy ritkán látott, hatalmas kultusz alakult ki körülötte. Az IMDb nevű filmértékelő portálon adott osztályzatok is ezt mutatják, hiszen a 10 ezer értékelőből 6500 fő adta a legalacsonyabb, 1-es minősítést, míg 2500-an a maximális, 10-es osztályzatot. A Pikali Gerdával évek óta boldog házasságban élő Rékasi Károly röviden erre is kitért az interjúban. A Bors kérdésére elmondta, hogy ő sosem lesz része az Álom.net rajongótáborának.

Gratulálok, hogy egyesek képesek körbeünnepelni a szemetet, és sosem fogok ebbe a csapatba tartozni.

zárta mondanivalóját a színész.

Hiába áll az élen az Álom.net a legrosszabb magyar filmek listáján, sokáig még egy 2. rész is tervben volt (Fotó: YouTube)

A soha el nem készült folytatás

Az Álom.nethez egyébként néhány évvel később még egy folytatás elkészültének ötlete is felmerült, hiszen a rendező, aki azt állította, hogy külföldön is nagy érdeklődés övezte a mozit, szerette volna a rajongókat megörvendeztetni egy második résszel. Az Álom.net 2. azonban kreativitás hiányában sosem készült el, pedig még egy Facebook-oldalt is létrehoztak, ahol a fanoktól vártak ötleteket, miként kellene továbbszőni Regináék sztoriját. Sokunk szerencséjére azonban a legrosszabb magyar mozit mégsem folytatták. Ám az Álom.net még így is, több mint másfél évtizeddel megjelenését követően gyakori beszédtémaként szolgál a mozi szerelmesei körében.

 

