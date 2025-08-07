Netflixes kikapcsolódás: 7 magyar film, amelyekről méltatlanul keveset beszélnek

Bár a nemsokára egy második résszel gazdagodó Hogyan tudnék élni nélküled?-nek köszönhetően a rendszerváltás óta nem tapasztalt érdeklődés vetült a magyar filmekre, még így is bőven lehetne sorolni azokat a kiváló hazai alkotásokat, amelyekről csak ritkán esik szó. Legnagyobb szerencsénkre ezek közül több is elérhető a Netflix kínálatában, az Origo pedig összegyűjtötte őket, hogy garantált szórakozást nyújtsanak számunkra.

Ezeknek a moziknak a legnézettebb Netflix magyar filmek között lenne a helyük (Fotó: archív)

Válaszd ezeket a Netflixen:

Mesterjátszma

A magyar történelem egyik legfontosabb eseményéről, az 1956-os forradalomról már több mozi is készült, melyek közül az egyik legfrissebb alkotás Tóth Barnabás pszichothrillere. A Hogyan tudnék élni nélküled? Varga-Járó Sárájával és A besúgó Váradi Gergelyével a főszerepben bemutatott film egy vonatnyi disszidáló magyarról szól, ám a sztoriban van egy akkora csavar, amit hazai alkotásokban maximum szökőévente látni.

Külön falka

Mindig érdekes, mikor egy amatőrt bedobnak a mély vízbe, és kíváncsian várjuk, felszínen marad-e vagy elsüllyed. Míg például az Álom.net esetében utóbbira láthattunk példát, addig a Külön falka főhőse, Dietz Gusztáv nem hogy fennmaradt, de rögtön élsportolót megszégyenítő úszásba kezdett. Persze a vízi sportot itt csak képletesen értjük, hiszen Kis Hajni filmje egy börtönviselt édesapa és szeleburdi kislánya szívfacsaróan drámai és igen tanulságos történetét meséli el, ami sokkal több meglepetést tartogat, mint azt gondolnánk.

Ha híján vagy a programoknak, ajánljuk például a Külön falka című filmet Dietz Gusztávval a főszerepben (Fotó: archív)

Zanox – Kockázatok és mellékhatások

Az érettségi sokak életében az egyik legnagyobb megmérettetésnek számít, de mit csinálnánk akkor, ha előre tudnánk eme fontos nap minden percét? A Zanox főhőse, Misi, amellett, hogy jó jegyet szerezzen a vizsgán, a szerencsétlen szerelmi élete megváltoztatására is felhasználja váratlanul hatalmába kerülő szuper képességét: akárhányszor meg tudja ismételni az adott napot.

Isteni műszak

A magyar filmgyártás nem bővelkedik túlzottan a fekete komédiákban, de ezt a nagy űrt Bodzsár Márk már több művével igyekezett kitölteni. 2013-as alkotása, az Isteni műszak például üde színfoltja nemcsak a zsánernek, hanem az egész hazai moziiparnak. A humorral kiválóan vegyített, sötét hangulatú tragikomédia három mentőssel a főszerepben repít minket vissza a 90-es évekbe, ahol a korszak minden bűnét és báját egyszerre tapasztalhatjuk meg, hamisítatlanul magyar karakterekkel körítve.