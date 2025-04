Egészen undorítóra sikerült az Alien: Föld új ízelítője

Idén nyáron a rekordhőség ellenszere nemcsak a sok folyadék lehet, hanem a Disney+ Alien-szériája is, melytől garantáltan meghűl majd a vér az ereinkben. A nyolcrészesre tervezett sorozat első évadáról eddig nem sokat tudni, a sztori szerint lezuhan egy űrhajó a bolygónkon, melynek felderítésére egy katonai osztagot küldenek, ám amit ott találnak, az minden képzeletüket felülmúlja. A műsorhoz egyébként olyan színészek adják a nevüket mint a Nincs baj, drágámból ismert Sydney Chandler vagy A ki***tt világ vége és a második évaddal nemrég bejelentkező Andor fiatal titánja, Alex Lawther, és a fanatikusok reménykednek egy Sigourney Weaver cameóban is, tekintve, hogy a cselekmény két évvel az első mozi, az Alien – A nyolcadik utas: a Halál történesei előtt játszódik.

Az Alien: Föld eddig nem látott teremtményeket hozhat el a rajongók számára (Fotó: YouTube / FX)

Új fajokat hozhat a Földre az Alien-sorozat

A sorozat főkreátora, a Fargo és a Légió című produkciókat is jegyző Noah Hawley az eddigi kedvcsináló képek és előzetesek alapján úgy tűnik, hogy az Alien: Romulushoz hasonlóan igyekszik megidézni az eredeti filmek hangulatát, miközben némi újdonságot is szeretne belecsempészni a szebb napokat is megélt franchise-ba. Utóbbi indíttatásra kiváló példa a most megjelent ízelítő, mely a Gestitation, azaz a Terhesség címre hallgat, és a háromperces trailer gyomorforgató képkockáinak tanúsága szerint új, eddig nem látott szörnyetegek vannak megszületőben, akik alig várják, hogy bolygónkon keressenek prédát maguknak.

New poster for Noah Hawley’s ‘ALIEN: EARTH’



Releasing this Summer on Hulu. pic.twitter.com/x1UsHJiEwQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 26, 2025

Újra összeeresztik a két rettenetet?

Az elmúlt napokban az Alien ősellensége, a Ragadozó is meglepte rajongóit némi újdonsággal. Egy animációs film mellett ugyanis idén érkezik az eddigi mozik felállását felforgató Predator: Badlands is, melyben számtalan utalást lehetett kiszúrni az Alien-franchise-ra. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a két űrszörnyeteg útjai 2004 és 2007 után ismét keresztezhetik egymást egy újabb Alien vs. Predator-alkotás formájában.