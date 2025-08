Így készülj fel az új Alien sorozatra: ezeket kell megnézned, mielőtt nekiállsz

Az FX gyártásában készülő Alien: Föld (FX: Alien: Earth) érkezését már világszerte több millióan várják, hiszen a sorozat egészen új perspektívákat nyit a xenomorfok világára. A Disney+ felületén augusztus 13-án debütáló science-fiction horrort a nézők magyar szinkronnal is élvezhetik, és megtudhatják, hogyan él az emberiség egy ma még elképzelhetetlen korban, 2120-ban, amikor a bolygót öt nagyvállalat irányítja. A szintetikus robotok, űrhajók és hibridek mellett a főszerep persze továbbra is az idegeneké – ezúttal azonban nem a megszokott módon. Ha már te is izgatott vagy az FX Alien Disney+-ra érkezésétől, esetleg teljesen új számodra a xenomorfok világa, íme néhány érdekesség, amivel jobban megismerheted az idegenek birodalmát.

Xenomorfok és más borzalmak az Alien: Földben (forrás: Disney+)

Alien: Föld - A xenomorf születése – egy feledhetetlen klasszikus

Az első Alien filmet, az 1979-es A nyolcadik utas: a Halált (Alien) Ridley Scott rendezte, és hamar a horror sci-fi egyik alapműve lett. A filmben mutatkozott be a franchise ikonikus szörnye, a xenomorf, egy olyan idegen életforma, amely megállíthatatlanul az emberek életére tör. Az időszámításunk szerinti 2122-es évben játszódó A nyolcadik utas: a Halál című filmet ezt követően még három, Sigourney Weaver főszereplésével készült film követte, amelyben Ripley hadnagy (Sigourney Weaver) folyamatosan felveszi a harcot az idegenekkel. A bolygó neve: Halál (Aliens), A végső megoldás: Halál (Alien 3) és az Alien 4.: Feltámad a halál (Alien: Resurrection) című filmek az eredeti sci-fi-horror univerzumát folyamatosan kitágították, így akár azoknak is remek választás lehet, akik a thrillereket vagy az akciófilmeket kedvelik.

Alien maraton? Bármikor!

2012-ben megérkezett a Prometheus, amely kronológiailag megelőzi az előbbieket, hiszen 2091 és 2094 között játszódik, míg a 2017-ben bemutatott Alien: Covenant 2104-be repít minket. Az egyik legérdekesebb a sorban a tavaly megjelent Alien: Romulus, amely 2142-ben játszódik. A megjelenési sorrendet és a kronológiát összevetve tehát számos érdekességre felfigyelhetünk, ezért érdemes megnézni a korábbi alkotásokat az Alien: Föld érkezése előtt – egy maratonhoz valamennyi film elérhető a Disney+ felületén.