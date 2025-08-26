Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Nem kell tovább várni a fanoknak: Itt az Ákos-film első előzetese

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 15:32
A rajongók csak arra várnak, hogy végre tombolja ki magát a nyár, és jöjjön el az ősz, ami lehet, hogy mindent legyőz majd mozifronton. Ekkor mutatják majd be idén a Kovács Ákosról szóló filmet, melynek első kedvcsinálója most jelent meg.
Már csak pár hét, és Ákos-rajongók fogják elárasztani a hazai filmszínházakat. A Kossuth-díjas, közkedvelt előadóművész, Kovács Ákos kalandos életéről szóló portréfilm hamarosan bemutatásra kerül, így a telt házas Ákos-koncertek után a mozikba helyezik majd át székhelyüket a fanatikusok. Bár korábban már több portérfilm is megjelent a népszerű énekesről, az Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig címre keresztelt mű merőben más lesz, mint az eddigiek.

akos-01-Bs. Ákos
A Kovács Ákos életét feldolgozó filmet októbertől vetítik majd a mozik (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ákos élete megelevenedik a vásznon

A hamarosan mozikba kerülő film egyfajta átmenet lesz a dokumentum- és a játékfilm között, erről korábban már a projektet támogató Nemzeti Filmintézet is bővebben beszámolt:

A portréfilm részben fikciós visszatekintés lesz, megjelenítve Ákos gyermekkorát, fiatalságát a rendszerváltás Magyarországán és első átütő sikereit is, de középpontjában Ákos szólókarrierje áll, mely minden mozzanatával azt mutatja, hogy az előadóművész-dalszerző-költő egy rendkívül összetett személyiség.

− írta még 2024-ben a moziról az NFI.

A rendezői székben egyébként az a Kriskó László foglal helyet, aki amellett, hogy a forgatókönyvet is maga írta, korábban már számtalan koncert- és dokumentumfilmmel szerzett nevet a szakmában, de volt már lehetősége a játékfilmek világába is belekóstolni, hiszen a Most vagy soha! mellett az Aranybulla című sorozaton is dolgozott már.

Az Ákos-film előtt megjelent már az énekes által rendezett Magunk maradtunk című rövidfilm is, melyhez videóklip is készült (Fotó: YouTube)

Kovács Ákos és a mozi világa nem először találkozik

Noha ezúttal Ákos ismét a kamera előtt fog szerepelni, de éppen nemrégiben volt lehetősége a híres énekesnek arra, hogy megmutassa, mire képes a kamera túlsó végén. 2022-ben mutatták be a hazai mozik a Magunk maradtunk című kisjátékfilmjét, mellyel rendezőként debütálhatott a Kossuth-díjas művész. A 27 perces alkotás a direktor két korábbi novelláján alapul, a cselekmény középpontjában pedig egy idős taxisofőr áll. A stáblistán egyébként nem kisebb nevek bukkannak fel mint Papp János, Trill Zsolt, Eperjes Károly, Vecsei H. Miklós vagy a kollégáját nemrégiben elveszítő Pindroch Csaba. A zenész-dalszerzőt első moziját követően több nagyjátékfilm élére is felkérték, bár ő ezekre a megkeresésekre nemet mondott, viszont attól nem zárkózik el, hogy a jövőben újabb rövidfilmekkel álljon elő.

Az Ember Maradj. Az Ákos-sztori. Eddig című filmet 2025. október 16-tól vetítik a hazai mozik, de a rövid előzetesét már itt meg lehet tekinteni:

 

