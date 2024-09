"Bele is lehet halni nyugodtan" - Ákos exkluzív interjút adott a Borsnak

Szeptember 27-e, ez a kissé borongós pénteki nap örökre emlékezetes marad Ákos életében, ugyanis ezen a napon jelent meg 36 éve tartó pályafutásának első dupla stúdióalbuma. Az impozáns kivitelű, gazdag kiadvány huszonkét felvételt tartalmaz, a szerzemények a legutóbbi, nagy sikerű 2019-es Idősziget lemez óta eltelt időszakban születtek. A két korong két különböző hangszerelésű zenei világot jelenít meg: az Északi oldal a gitáralapú, a Déli oldal a szintetizátorhangzásra épülő dalokat foglalja magában.

Ákos a Metropolis sajtótájékoztatóján (Fotó: Máté Krisztián)

A Metropolis megjelenése napján tartott sajtótájékoztatóján a Bors is részt vett, Ákos pedig elmondta nekünk, hogy semmihez sem hasonlítható érzés, amikor 5 év munkáját egy duplalemez képében látja viszont.

− Az érzés nem hasonlítható semmihez. Emberi boldogság ez, és mint ilyen, deficites is: az ember a legszívesebben máris elölről kezdené a munkát. Nagy öröm volt ezekkel a dalokkal foglalkozni. Valaki megkérdezte tőlem, hogy mennyi erőfeszítés eredménye egy ilyen lemez. Erre lehet azt válaszolni, hogy oké, de ez nem írja le pontosan, amit átél az ember. A Metropolis album szerelemgyerek. Nem egy olyan munka, amit kényszerű módon csinál az ember, vagy aminek nem látja a célját, vagy amiben ne lenne öröm. Nekem ilyen működéstípus adódott, nagy kegyelem ez. Az ilyen munkától életet kap az ember, de bele is lehet halni nyugodtan. Sok hajnalozás van benne, sok küzdelem, különösen úgy, hogy közben két különböző műsorral is jártuk az országot idén: csak 2024-ben több mint hetvenezer nézőnek játszottunk eddig, és még jön az Aréna is decemberben. A sok felkészülés, próba közben születtek a dalok. Egyrészt jutalomnak éli meg az ember, hogy ennyi mindennel foglalkozhat, másrészt sokszor teher is tud lenni. Annyi biztos igaz, hogy kevesebbet alszom, mint üdvös lenne - ismerte be nevetve Ákos.

Bár gondolhatnánk azt, hogy Ákost egy fajta örök elégedetlenség hajtja szenvedélyesen, ő ezt egy kicsit máshogy fogalmazná meg.

− Inkább úgy fordítanám, hogy nincs bennem maradéktalan elégedettség. Az elégedettség hiánya a boldogság záloga szerintem. A maradéktalan elégedettség nem szül jó eredményt, nem visz előre. Nagyon örülök, hogy a Metropolis megjelenhetett, sok szerzői és előadói munkát sűrít, de ha az a kérdés, hogy mi érdekel igazán, akkor azt felelném, hogy a következő dal, ami ezután születik meg - árulta el a Kossuth-díjas énekes, dalszerző.