Melissa McCarthy, Jason Statham, 50 Cent – Nagy Ő Virág igazi világsztárokkal dolgozott együtt

Nagy Ő Virág már nem ismeretlen a tévénézők számára, hiszen korábban Jákob Zoli és Árpa Attila kegyeiért is versenyzett, azt azonban nem tudtuk, hogy Jude Law szívéért is bejelentkezett, legalábbis csak szeretett volna. Ugyan a Holiday sztárjával végül nem találkozhatott, de az kiderült, hogy néhány híres kollégájával együtt szerepelt a mozivásznon. Mutatjuk a fotókat.

Nagy Ő Virág John Cena előtt is találkozott már világsztárokkal, sőt egy filmben is feltűnt (Fotó: Kovács Dávid)

Péntek-Gyulai Virág A Nagy Ő 2022-es évadában tűnt fel először, amikor a hölgyek a ma már nős Árpa Attila szerelméért versengett. Később a 2023-as szezonra is visszatért, ahol a Jákob Zoli felesége, vagy ahogy ő mondaná, a Mrs. Körömlakk címre áhítozott. És bár ez nem sikerült, a rajongók most szinte kérlelik, hogy térjen vissza A Nagy Ő 2025-ös folytatásában is, ahol Stohl András párja kerestetik majd. Azt persze egyelőre nem tudni, végül beadja-e a derekát, de azután, ami most kiderült róla, nem csodálkoznánk, ha már nem érné be egy magyar színésszel. Nagy Ő Virág ugyanis már Jason Stathammel is dolgozhatott együtt, még 2014-ben. A világsztár néhány kollégájával A kém budapesti jeleneteinek forgatása miatt érkezett hazánkba, amiben a modell is részt vett.

Valaki leszólított az utcán, ami miatt bekerültem egy casting ügynökséghez, és rajtuk keresztül kaptam ezt a lehetőséget. Ez még 2014-ben volt, amikor A kém című filmet forgatták Magyarországon, és emlékszem, hogy azért is akartam benne szerepelni, mert tudtam, hogy Jude Law is benne lesz

– vallotta be Virág.

„Tök jó élmény volt, de baromi fárasztó is. Három napig forgattuk azt a 5-6 perces jelenetet, szerintem legalább napi 14 órában. Akkor nagyon menőnek számított, ha láttál híres hollywoodi sztárokat, ezért is mentem el, de nincsenek egyébként színészi ambícióim” – tisztázta.

Nagy Ő Virág A kém című hollywoodi filmben szerepelt 2014-ben, most kerültek elő a fotók (Fotó: Facebook)

Nagy Ő Virág nem találkozott az Jude Law-val

Bár a csinos celeb végül lemaradt arról, hogy összefusson azzal, aki miatt eredetileg belevágott ebbe a kalandba, nem bánta meg, hiszen így is akadtak bőven híres szereplők.

„Végül Jude Law-t nem láttam, mert abban a jelenetben nem szerepelt, amiben én. Ez a film diszkójelenete egyébként, és akkor még vörös volt a hajam, szóval úgy lehet kiszúrni” – mesélte.

Viszont láttam 50 Centet, Melissa McCarthyt és Jason Stathamet is, mert ők vannak abban a jelentben, illetve még idén február elején összefutottam John Cenával egy pékségben, de az teljesen véletlen volt

– tette még hozzá.