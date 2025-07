Furán eszi a fagyit és tanár szeretett volna lenni: Ezeket biztos nem tudtad Zendayáról

A sztáráradat első hulláma már Budapest partjait mossa. Pár nappal ezelőtt ugyanis megérkezett Zendaya, akit kisvártatva követnek kollégái, azaz Timothée Chalamet, Florence Pugh vagy Jason Momoa is, hogy leforgassák a Dűne 3. részét. A Pókember-filmek sztárja az Eufória 3. évadának befejezését követően érkezett meg hazánkba, Tom Holland jegyese pedig nem vesztegeti az idejét, ismét feltérképezi fővárosunkat, és még shoppingolni is volt ideje. Nagy eséllyel bármikor össze lehet futni Budapest utcáin Zendayával, és annak érdekében, hogy senki se legyen felkészületlen a váratlan találka során, összegyűjtöttünk róla néhány érdekességet, melyekkel könnyen be lehet vágódni nála.

Zendaya Tom Holland nélkül érkezett meg Magyarországra, de talán idővel majd vőlegénye is követi őt hazánkba (Fotó: AFF/PA Images)

Ezeket a tényeket még Zendaya legnagyobb rajongói sem tudhatták a Budapesten forgató színésznőről:

Potter-fan

Filmes ízlésvilágát a könnyű azonosulhatóság jellemzi. Zendaya kedvenc mozijai ugyanis a Harry Potter-filmek, melyeket bármikor képes megnézni, és ha teheti, minden nap megnéz legalább egy-két részt a közkedvelt franchise-ból.

Hálaadás

A Budapesten forró csókkal köszöntött színésznő neve legalább annyira komplex, mint ő maga. Egy dolog biztos volt, hogy az édesapja mindenképp z betűvel kezdődő nevet szeretett volna választani, mert a zen tan hívének vallja magát. Ezen a vonalon elindulva pedig az afrikai sona nyelv „hála” jelentésű szavát választották a szülők lányuknak, így lett belőle Zendaya.

Zendaya budapesti látogatása során betért egy parfümériába is (Fotó: Instagram / Neroli Parfüméria)

Katedra helyett színpad

A Pókember-filmek sztárjának a vérében van az oktatás. Amennyiben nem a színészi pályát választotta volna, minden bizonnyal tanárként dolgozna most valamelyik amerikai középiskolában. Ez pedig nem véletlen, hiszen szülei pályaútját követte volna, akik szintén ezt a hivatást űzik.

Disney-sztárból filmcsillag

Azok számára, akik a gyerekkorukat nem a Disney csatorna előtt ülve töltötték, csak a Pókember: Hazatérésben figyelhettek fel Zendayára. A színésznő viszont a Mickey egér logóval ellátott csatorna sztárja volt már akkor, mikor átpártolt a Marvelhez. A mára már a felnőttfilmes körökben mozgó Bella Thorne-nal volt egy közös sorozatuk Indul a risza! címmel, melyben két, a táncoslábú fiatal lányt játszottak.