Nem hiszed el, hol csípték el Zendaya-t: most bárki összefuthat a világsztárral

Ismét hazánkba érkezett Zendaya, aki az utóbbi években a világ egyik legkeresettebb, és legkedveltebb színésznője lett. Ráadásul a Dűne és a Pókember filmek sztárja nem először fordul meg hazánkban, így az igazán szemfüles rajongók akár még el is csíphetik. Sőt, az is igen valószínű, hogy nem egyedül érkezett.

Zendaya Budapesten fotózkodott, úgy tűnik, hamarosan kezdődik a Dűne forgatása (Fotó: C Flanigan)

A pletykák szerint holnap kezdődik a nagy sikerű Dűne 3. részének forgatása, ami „Messiah”, azaz Messiás alcímet kapta. A trilógia előző két részében is akadtak jelenetek, amiket hazánkban vettek fel, így a szereplőgárda nagy része már nem először jár itt. Zendaya Tom Hollanddal is felfedezte a várost, aki ha teheti, mindig elkíséri szerelmét a külföldi forgatásokra, vagy legalábbis meglátogatja időközben. Ez alapján pedig könnyen meglehet, hogy most is együtt érkeztek, bár a budapesti parfümériában, ahol lefotózták csak egyedül járt.

A legszebb meglepetés! Újra nálunk a legkedvesebb világsztár! Köszönjük Zendaya a mai látogatást

– osztotta meg az üzlet a közös fotót a színésznővel.

Bár korábbi sajtóértesülések szerint a sztároknak csak ősszel kellett volna jönnie, ugyanis az akkori információk alapján csak szeptemberben kezdődött volna a forgatás, de minden jel arra mutat, hogy ezt most előbbre hozták, ha csak nem Zendaya dolgozik párhuzamosan valamilyen titkos projekten.

Zendaya Timothée Chalamet-t is magával hozta?

A Dűne rajongók, na meg a fiatal lányok persze leginkább abban reménykednek, hogy nem csak a Chani-t alakító színésznő, hanem Paul Atreides megformálója, Timothée Chalamet is ideutazott a forgatásra. A színész szintén járt már Magyarországon korábban, ő is 2022-ben, amikor a film előző része forgott nálunk. Így van ezzel Florence Pugh is, aki a Marvel-filmek mellett a második résztől kezdődően a Dűne sorozatnak is fontos szereplője. A két világsztár akkor együtt sörözgetett, és gulyáslevesezett a fővárosban, sőt Chalamet még egy egész mozit is kibérelt magának, ugyanis meg szerette volna nézni a stábtagokkal a Top Gun folytatását.