/Csupasz pisztoly: Liam Neeson még Pamela Andersont is térdre kényszeríti a legújabb trailerben

1988-ban Leslie Nielsennel a fedélzeten indult útjára a Csupasz pisztoly-filmsorozat, mely annak ellenére tudott maradandót alkotni, hogy a paródiafilmek megvetett műfajába tartozott. A franchise két további résszel trilógiává bővült, most pedig, bő három évtizedet követően egy remake-folytatás egyveleg képében újabb felvonást kap. Hiába a rengeteg eltelt idő, az új fejezet szellemisége és humora igyekszik követni az elődjei által kitaposott ösvényt, sőt még a főszereplő monogramja is stimmel, hiszen Leslie Nielsen helyét az utóbbi években olcsó akciófilmekkel jelentkező Liam Neeson veszi át. A hamarosan mozikba kerülő, Akiva Schaffer és a Family Guyból ismert Seth MacFarlane gondozásában készült, új Csupasz pisztolyhoz Pamela Anderson is csatlakozott, aki a frissen megjelent trailer alapján legalább akkora humorforrás lesz, mint a kétbalkezes nyomozót alakító Neeson.

Liam Neesonnel az élen támadnak fel a Csupasz pisztoly-filmek (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Liam Neeson szerelmes Pamela Andersonba

Liam Neeson nemcsak titulusában veszi át elődje helyét, hanem a sztori szerint rokoni szálak is fűzik Leslie Nielsen karakteréhez, ugyanis az északír színész Frank Drebin hadnagy fiát fogja alakítani, aki szintén a maga módján száll szembe a rosszfiúkkal. Ebben a karrierjét a tavalyi évben a The Last Showgirl című drámával újjáélesztő, hamarosan Mundruczó Kornéllal is együtt dolgozó Pamela Anderson lesz a segítségére, akivel a friss előzetes alapján igazi dinamit duót fognak alkotni, temérdek, félreérthető szituációval és fejcsapkodós faviccekkel. Neeson egyébként nagyon élvezte a közös munkát a Baywatch egykori sztárjával, a People-nek azt mondta, egyenesen szerelmes kolléganőjébe:

Először is, teljesen bele vagyok zúgva Pamelába. Fantasztikus volt vele dolgozni, nem győzöm dicsérni őt őszintén szólva. Nagyon vicces és rendkívül könnyen ment a vele való játék, káprázatos lesz majd a filmben

– áradozott színésztársáról az Elrabolva-filmek korábbi főszereplője.

Az előzetes egyik legnagyobb poénja is Pamela Andersonhoz köthető (Fotó: YouTube)

A Csupasz pisztoly újra divatba hoz egy kihalt zsánert?

A paródiafilmek másodvirágzása köszönthet be hamarosan Hollywoodba, aminek első felvonása a Csupasz pisztoly lehet. Liam Neesonék baromkodása után jövőre érkezik a 2000-es évek slágerfilmjeinek folytatása, az eredeti alkotóbrigáddal visszatérő Horrorra akadva 6. Majd egy újabb évvel később egy még régebbi alkotás támad fel hamvaiból, ugyanis 2027-ben, 40 év után kapja meg második részét az Űrgolyhók, melyben a 98 éves Mel Brooks, illetve a nyugdíjas éveit szintúgy megszakító Rick Moranis is tiszteletüket teszik majd.