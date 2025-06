Erre a szerre kapott most rá mindenki a Maxon

Mindössze pár nap telt el azóta, hogy a tavalyi év egyik legnagyobb slágermozija, A szer felkerült a Max kínálatába, máris a platform legnézettebb filmjévé vált, ez pedig nem a véletlen műve. A testhorror műfaját újra a köztudatba juttató alkotás nemcsak látványában szemet gyönyörködtető gyomorforgató egyszerre, hanem színészi játékban is igen erős. Külön kiemelendő Demi Moore, aki karrierje egyik legintenzívebb alakítását nyújtja. A film nem csak hat a legösztönösebb érzékeinkre, hanem közben gondolatcsírákat is képes elültetni a néző fejében is, ami persze nem is olyan ritka kombináció ebben a zsánerben. Annak apropóján, hogy Coralie Fareat műremeke a hamarosan nevet váltó Max toplistájának élén található, összeszedtünk néhány érdekességet a kulisszák mögül.

A Max-filmek és sorozatok most Demi Moore önmagával folytatott viszályát egyszerre gusztustalanul és szomorúan elmesélő A szerrel bővültek (Fotó: YouTube / Mubi)

7 dolog, amit nem tudtál a Maxon debütáló A szerről:

1. Margaret Qualley igyekezett minél jobban ráhangolódni a szerepre. A „method acting” módszeréhez folyamodó színésznő már hetekkel a forgatás kezdete előtt, otthonában belebújt Sue bőrébe, és a fiatal tévédíva karaktereként tengette mindennapjait. Ezzel eleinte szórakoztatta férjét, de egy idő után kedvese már kezdett aggódni érte.

2. Az önsanyargatásra hajlamos Demi Moore-nak erősen déjà vu érzése volt A szer készítése során. Cralie Fargeat munkája ugyanis nagyon emlékeztette a már a beszéddel is nehézkesen megbirkózó Bruce Willis volt feleségét egy korábbi filmjére, a Ghostra. A párhuzamot az jelentette számára, hogy mindkét mozi előtt azt érezte, vagy óriási siker vagy méretes bukás lesz a film.

Margaret Qualley Demi Moore egy fiatalabb változatát alakítja a filmben, aki saját életre vágyik (Fotó: YouTube / Mubi)

3. Harvey karakterét eredetileg nem a kokainnal teletömött Dennis Quaidnek szánták volna, hanem a Nagymenők és a Hannibal markáns arcú színészének, Ray Liottának. Azonban Liotta 2022-ben elhunyt, emiatt vándorolt végül a szerep a végső tulajdonosához, azaz Quaidhez, aki a film rendkívül gusztustalan, garnéla falatozó jelenetének rögzítése alatt körülbelül két kg rákot volt kénytelen elfogyasztani.

4. Ahogy John Hammond mondta a Jurassic Parkban annak idején: „Nem spóroltam semmin.”. A szer alkotói is ezt az attitűdöt követték, már ami a művért illeti, hiszen ebből a filmes kellékből összesen 21 ezer litert használtak el a forgatás során.