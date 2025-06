Helyzetjelentés egy messzi-messzi galaxisból: ezek a Star Wars-produkciók érkeznek a jövőben

Ryan Gosling is megindul a messzi-messzi galaxisba Fotó: JLPPA / Bestimage

Ezen kívül nincs is egyelőre több olyan Star Wars-produkció, ami konkrét premierdátummal rendelkezne, vagy aminek a megvalósulása száz százalékig biztos volna. Tervből persze van rengeteg, és nagy valószínűséggel kapunk még az Ahsoka-szériából egy második évadot, valamint jó eséllyel érkezik majd a legelső Jediról szóló, egyelőre cím nélküli mozifilm is a legutóbb Timothée Chalamet-et Oscar-jelöléshez segítő James Mangold (Logan, Sehol se otthon) rendezésében. De minden más egyelőre csak fejlesztés alatt álló filmterv, így Rian Johnson (Az utolsó Jedik) rég beharangozott önálló filmtrilógiája, a Mundruczó Kornéllal forgató Taika Waititi szerzői Star Wars-mozija, egy Lando Calrissian-előzménytörténet, az új Jedi-rendet bemutató film, és az X-szárnyú vadászgépek pilótáiról szóló Rogue Squadron is.