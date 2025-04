Leonardo DiCaprio gyerekes, Ryan Gosling kibírhatatlan, Marylin Monroe azt sem tudja, hol van – Filmes szerelmespárok, akik az életben utálják egymást

A vásznon imádják egymást, a szünetekben utálkoznak. Leonardo DiCaprio, Marylin Monroe és Ryan Gosling, csak pár név, akik nem bizonyultak túl jó partnernek a kollégáik szerint.

Leonardo DiCaprio előtt Marylin Monroe volt a legnehezebb filmes szerelmi partner Fotó: Keystone

Leonardo DiCaprio és a többiek: 5+1 filmes szerelmespár, akik nagyon utálják egymást

Marylin Monroe és Laurence Olivier

A két sztár 1957-ben szerepelt együtt A herceg és a színésznő című negédes filmben. Marylin szeszélyes természete egyre jobban uralkodott el rajta, állítólag a felvételek alatt egy vetélése is volt férjétől, Arthur Miller drámaírótól, sőt egy fiatal gyakornokkal is kapcsolat volt, amit az Egy hét Marylinnel című filmben mutattak be az éppen végstádiumos rákosként az orgazmusát kereső Michelle Williams Oscar-jelölt alakításában. Sir Oliver tapasztalt színházi emberként nem bírta Marylin New York-i method acting munkamódszerét, sőt sokszor a forgatásra sem érkezett meg, mert szimplán nem volt kedve.

A piszkos tánc piszok nehezen jött össze Fotó: Snap/Northfoto

Patrick Swayze és Jennifer Grey

Baby-t nem lehet a sarokba ültetni. A Dirty Dancing híres kijelentése igaz a főhősnőt és Johnnyt alakító két színészre is, ugyanis a néhai Swayze állítása szerint a színésznővel nagyon nehéz volt együtt dolgozni. Sokat késett, sok allűrje volt és nem ritkán még hátráltatta is a forgatást. Grey nem kommentálta az állításokat, sőt megviselte a színész 2009-es, hasnyálmirigy rákból fakadó halála.

Love me, love me, say that you love me – Ez a sláger DiCaprio fejében is zakatolhatott, amiért a színésznő ignorálta Fotó: 20th Century Fox

Leonardo DiCaprio és Claire Danes

A Romeó+Júlia két tehetséges sztárja a fél világot elvarázsolta a modern maffiaköntösbe öltöztetett műben, ahol az eredeti Shakespeare-i szöveget használták. A még tini Danes és a 21 éves Leo a vásznon nagyon jól működtek együtt, de két jelenet között nem igazán. Hollywood legnagyobb sztárja a színésznő szerint nagyon éretlen volt, sokszor viselkedett tuskó módon, míg az azóta 46 éves díva az alakítására koncentrált.

A két sztár később rendezte a félreértésüket Fotó: Globe Photos

Pierce Brosnan és Teri Hatcher

Az 1997-es, sokak szerint leggyengébb Brosnan-féle James Bond filmben a sármőr és Teri Hatcher kapcsolata nem alakult túl jól. A színész nehezményezte, hogy Hatcher állandóan késik a forgatásról és zakóban vagy meztelenül az ágyban kell rá várnia órákig, mire el tudtak kezdeni forgatni. Mint utólag kiderült, a színésznő várandós volt a felvételek alatt és nagyon megviselték a rosszullétek. Miután ez kiderült Brosnan számára, azonnal elnézsét kért a színésznőtől, akit rendszeresen szidott.