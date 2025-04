Horrorisztikus összegért menekül a zombik elől Pedro Pascal

Újra zombiktól hemzseg a közösségi média és a MAX kínálata. A The Last of Us igazi világsiker lett 2023-ban, és most a múlt héten debütáló második évad is bizonyította, még többen kíváncsiak Pedro Pascal-ra és a világvégére. Az 50 éves színész mindezért cserébe elég derekas summát tesz zsebre, amiért az év egyik legjobban fizetett tévés férfi színésze lett.

Pedro Pascal a kedvenc tévés apunk elég jól keres Fotó: MAX

Mennyit keres Pedro Pascal a The Last of Us egy részével?

Pascal már az első évadban is szépen kapott, részenként 600.000 dollárt, azaz mintegy 240 millió forintot epizódonként, ami 9 rész után 5,4 millió dollárt jelentett. Ezzel ellentétben a szinte ismeretlen Bella Ramsey az egész forgatással nem keresett annyit, mint Pedro: a színésznő összesen 490.000 dollárt kapott az egész évadért a Variety szerint. A második évadra azonban a MAX jelentősen megnyomta a tollat a Reddites pletykák szerint, ugyanis Pascal állítólag már 1 millió dollárt visz haza részenként a második szezonban, Ramsey népszerűsége meg annyit nőtt, hogy ő is brutális emelést kapott a gyártóktól. A siker azonban itt még nem ért véget, hiszen a második évad első része előtt bejelentették: lesz harmadik évada is a kedvenc zombijátékunk alapján készült sorozatnak.

Bella Ramsey is állítólag szépen kapott gázsit a The Last of Us-ért Fotó: MAX

Az új szezon 5 évvel később veszi fel a fonalat Ellie és Joel történetében, ahol komoly konfliktus alakul ki a páros között, viszont a világ még veszélyesebb lett és már nem feltétlenül csak a gombák miatt zombivá váló emberektől kell tartaniuk a főhőseinknek. Az új évadban olyan világsztárok csatlakoztak a szériához, mint Gabriel Luna, Isabel Merced, Kaitlyn Dever, Rutina Wesley, Robert John Burke, Spencer Lord, Tati Gabrielle, Ariela Barer, Danny Ramirez, Noah Lamanna, vagy a Beetlejuice sztárja Catherine O'Hara és a Westworldből ismert Jeffrey Wright.

