Hollywood vámpírjai: 5+1 sztár, akik megállították az időt

Susan Sarandon tényleg megállította az időt / Fotó: ZUMAPRESS.com

Susan Sarandon

A vörös színésznő több, mint 50 éve tűnt fel Hollywoodban és azóta is ragyog a csillaga, hamarosan a Netflix legújabb főzős filmjében, a Nagyikban fog feltűnni. Furcsa is leírni Sarandon neve mellé a nagymama szót, pedig a való életben is az már. Az Oscar-díjas díva erős ötvenesnek, gyenge hatvanasnak néz ki a képein, pedig valójában rövid időn belül 79 gyertya lesz a szülinapi tortáján. Talán Mirrenhez hasonlóan a munka és a rajongók tartják fiatalon, bár azt nem tagadta korábban, hogy egy-két szépészeti beavatkozása volt már.

Erősen közeledik a 100-hoz a latina színésznő / Fotó: ZUMAPRESS.com

Rita Moreno

Az 1961-es és a 2021-es West Side Storyban is feltűnő latin díva a mai napig forgat, táncra perdül a színpadon és szívesen vállal fellépéseket. A táncos-színésznő, akit a fiatalabb közönség Vin Diesel nagyijaként láthatott a Halálos iramban 10. részében 2023-ban, egy hatvanas-hetvenes hölgy benyomását kelti, valójában pedig 94 éves a legenda. Moreno élete nem volt könnyű, nehezen tört be Hollywoodba, szenvedélyes viszonya volt Marlon Brandóval, aki állítólag szörnyű dolgokat is tett vele. A közönség és későbbi férje azonban átsegítette a nehezebb időkön és több, mint 70 éve Hollywood meghatározó alakja.

Saját mutatós modellje is lehetne a nagypapakorú Tom / Fotó: CraSH

Tom Ford

A plusz egy, aki nem kapott Oscart, inkább divattervezőként ismert, bár két filmet már rendezett. Az Egy egyedülálló férfi a Mr. Darcy-ként ismert Colin Firth és Julianne Moore, az Éjszakai ragadozók Jake Gyllenhaal és a Mundruczó Kornéllal forgató Amy Adams főszereplésével készült. A Gucci divatház egykori tervezője – majd vezetője – azóta saját márkát alapított, és dögösebb mint valaha. Az amerikai fenegyerek ezen a pár hetes képén egy kellemes, max negyvenes instafiúnak is elmenne, pedig már bőven nagypapakorban van, augusztusban tölti a 64-et.