Akikre az egész világ felnéz: ők a legmagasabb sztárok Hollywoodban

A színészi képességek és a karizma vonatkozásában sosem a méret a lényeg, de ha egy filmsztár túl alacsony, vagy túl magas, az gondokat tud okoznia a forgatáson. Az alábbi Hollywood-i csillagoknak az utóbbi jutott, és kihozták belőle a lehető legtöbbet: Oscar-díj, siker, dollármilliók és megszámlálhatatlan női rajongó.

Hollywood legmagasabb és legszélesebb sztárja is Dwayne Johnson (Fotó: KGC-03)

Ők Hollywood legmagas sztárjai

Dwayne Johnson 193 cm

Ha valaki amerikai focistaként kezdte a karrierjét, majd pankrátorként vált világhírűvé The Rock (A Szikla) néven, akkor feltételezhetjük róla, hogy kitűnik a termetével az embertársai közül. Dwayne Johnson esetében ráadásul nem a csak a magassága, az izomtömegeiből következő szélessége is impozáns megjelenést biztosít, ezt pedig rendesen segítette a filmes karrierje során. Szerencsére közben azért a színészkedéssel is foglalkozik!

Clint Estwood korának leghatalmasabb sztárha volt, több érteleben is (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Clint Eastwood 193 cm

Mivel a hollywoodi legenda néhány héten belül már a 95. születésnapját ünnepli, így az a 193 centiméter talán már egy-két centiméterrel kevesebb lehet. Fénykorában ezzel a testmérettel Eastwood még inkább kiemelkedett az előző generációk tagjai közül, ahol jellemzően az alacsonyabb sztárokat részesítette előnyben a kamera. Daliás alkata a western filmek hőseként, az akciófilmek fenegyereként szupersztárt csinált belőle, idősebb korában pedig rendezőként is bizonyított.

A 72 éves sztár kimagaslő egyéniség Fotó: PA

Jeff Goldblum 194 cm

Hollywood egyik leginkább közkedvelt, mindig derűs és bolondos sztárja igazi egzotikus férfiszépségként kezdte a karrierjét, amihez alaposan hozzájárult a szép szál megjelenése is. Néhány filmben ugyan át kellett kicsit alakítani a díszleteket és a járműveket a kedvéért, de ő az a fickó, akinek a kedvéért mindenki szívesen tesz, és a nézők is hálásak lesznek érte.

A skandináv színész közel 2 méter magas (Fotó: Faye Sadou)

Alexander Skarsgård 194 cm

Svédországban nagyobb az átlagmagasság, mint Kaliforniában, de a Skarsgård család tagjai még ott is hatalmasnak számítanak, és közülük is Alexander a rekorder a maga 194 centijével. Nem véletlen, hogy az inkább karakterszínészként sikeres papával és fivérekkel szemben a dögös skandi sztárral leginkább nagyformátumú hősöket játszatnak el, ősi vámpíruraktól Tarzanon át viking harcosig.