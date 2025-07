Buszbaleset Sárkeresztesnél: kollégák tucatja imádkozik az összeroncsolódott lábú Kareszért

Hatalmas készültséggel rohantak a tűzoltók, a mentők és a rendőrök is szerdán (július 23.) éjjel, a 81-es útra, miután Sárkeresztes térségében borzalmas baleset történt: információink szerint egy menetrend szerinti busz szabályosan haladt, amikor minden előzmény nélkül hatalmas sebességgel nekiszáguldott egy BMW. A buszbalesetben 11 ember megsérült, a BMW-t vezető férfi meghalt, míg a buszsofőrt élet és halál közti állapotban vitték kórházba.

A buszbaleset a 81-es úton történt, a busz és a kocsi is csúnyán megrongálódott Fotó: Fejér Megyei Hírlap/S. Töttő Rita

11 ember megsérült, egy pedig meghalt a buszbalesetben

A helyszín valósággal katasztrófasújtotta területre hasonlított a baleset után: a busz eleje teljesen szétroncsolódott, míg a BMW szinte az elemeire szakadt. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mennyivel ment a kocsi, de a helyszínen járók szerint a roncsok állapotát nézve igencsak nagy sebességgel hajthatott. Az utasok, úgy tudni, hogy össze-vissza dőltek és csapódtak a buszban, ami az ütközés után az árok szélén, félig az árokba dőlve kötött ki. A legtöbben azonban ki tudtak mászni a roncsból, a két sofőr azonban beszorult, őket a tűzoltóknak kellett kimenteniük:

"Autóbusszal ütközött össze egy személyautó a 81-es főút 7-es kilométerszelvényénél, Sárkeresztes térségében. A baleset következtében mindkét vezető a járművekbe szorult, a busz utasai saját erejükből le tudtak szállni. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók megkezdték a sofőrök kimentését. Az egységek mellett a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak, a busz utasaiért mentesítő járat érkezik" – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Úgy tudjuk, hogy az utasok közül összesen 11 ember sérült meg, többen a kapaszkodóknak is nekiestek, egy férfi például olyannyira nekizuhant a fémrúdnak, hogy több helyen is össze kellett varrni a fejét.

A kocsiból szinte semmi nem maradt, a buszsofőr életéért azóta is harcolnak Fejér Megyei Hírlap/S. Töttő Rita

A buszt vezető férfi, Károly azonban azóta is válságos állapotban van, információink szerint mind a két lába súlyosan összeroncsolódott. Kollégái és szerettei azóta is imádkoznak az életéért, minden percben szorítanak azért, hogy felépüljön:

Veled vagyunk, Karesz, gyógyulj meg!

– írta a férfi egyik kollégája a hír mellé.