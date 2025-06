40 éve mutatták be a kultikus ifjúsági filmet – 15 dolog, amit biztos nem tudtál a Kincsvadászokról

8. A forgatás után a kalózhajót ingyen felajánlották bárkinek, aki szeretné elvinni, de a túl nagy költségek és macera miatt senki sem jelentkezett érte. Ezért aztán szétszerelték, és bizonyos részeit Disneyland-ben hasznosították.

9. A Kincsvadászok felvételei öt hónapon át zajlottak. A jeleneteket szinte teljesen ugyanolyan sorrendben vették fel, mint ahogyan a filmben is láthatók. Ez ritkán alkalmazott módszer forgatásokon, de a gyerekszínészeknek sokat segített az alakításukban.

10. A Kincsvadászok olyan ifjúsági film, amiben azért csúnya szavak is elhangzanak. Legalábbis a moziverzióban, de ott is úgy időzítették ezeket a szavakat, hogy könnyen ki lehessen cserélni azokat a tévés vetítéshez a kedvezőbb korhatárbesorolás miatt.

11. Cyndi Lauper jegyzi a filmhez írt slágerdalt, aminek a videoklipjét szintén Richard Donner rendezte,. A The Goonies 'R' Good Enough szinte az egész film sztoriját elmeséli, csak épp az énekesnő is plusz szereplő benne.

12. A Kincsvadászok nem csak a bemutatása idején volt óriási siker a mozikban, de azóta is kultikus alkotásnak számít. Olyan hollywoodi sztárok tartják a kedvenc filmjüknek, mint James McAvoy vagy a nemrég predátorként hasító Channing Tatum.

13. Az utóbbi évek egyik slágersorozata, a szintén misztikus-ifjúsági zsánerben utazó Stranger Things fő ihletői között is bevallottan ott szerepel a Kincsvadászok. Ráadásul Sean Astin mind a kettőben fontos szerepet játszik.

14. Június 7-e hivatalosan is Goonies Day-nek, azaz a Kincsvadászok Napjának számít, amikor a film rajongói összegyűlnek a történet és a forgatás helyszínén, Astoria városában. Több tízezer látogatót fogad ilyenkor a kisváros, és sokáig a filmbeli családi házat is lehetett látogatni, ám egy ideje a tulajoknak már elegük lett a turistákból.

15. Készül a Kincsvadászok második része! Nagyon régóta röppennek fel hírek a folytatásról, még egy tévésorozatos remake is szóba került, de egyikből se lett eddig semmi. Az idei év februárjában viszont bejelentették, hogy maga Steven Spielberg vette a kezébe a második rész ügyét, és a régi főszereplők nagy része is kész visszatérni.