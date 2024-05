Gyászol a sztárvilág: elhunyt a Gyűrűk Ura és a Titanic színésze

79 éves korában elhunyt Bernard Hill, brit színész, akit a legtöbben a Gyűrűk Ura-filmekből és a Titanicból ismerhettek. A szomorú hírt a sztár ügynöke, Lou Coulson erősítette meg. A beszámolójából annyi derült ki, hogy Bernard Hill vasárnap, a kora reggeli órákban hunyta le örökre a szemét, mialatt mellette volt a menyasszonya, Alison és a fia, Gabriel.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Bernard Hill számára az áttörést a BBC Boys from the Blackstuff című drámája jelentette, majd a későbbiekben szerepelt a Shirley Valentine-ben, A Skorpiókirályban és a Valkűrben is. A közönség nagy része azonban leginkább az 1997-es Titanicból ismerte őt, amelyben Edward Smith kapitányt alakította, illetve Peter Jackson Gyűrűk Ura trilógiájából: Bernard Hill a második és a harmadik részben szerepelt, és Théoden királyt formálta meg. A színész halála mélyen lesújtotta egykori kollégáit, Elijah Woodot, Sean Astint, Dominic Monaghant és Billy Boydot is, akikkel együtt szerepelt a Gyűrűk Ura-filmekben: a négy színész a liverpooli Comic Conon tisztelgett elhunyt színésztársuk előtt.

Szerintem senki sem beszélte olyan nagyszerűen Tolkien szavait, mint Bernard. Összetörte a szívem. Iszonyúan fog hiányozni

– mondta el Billy Boyd, a BBC beszámolója szerint.