Hollywood legszebb nője volt, a rendezője verte, a plasztika tönkretette – Így néz ki a 84 éves Faye Dunaway

Bonnie és Clyde, A Thomas Crown-ügy, Kínai negyed, Pokoli torony, A hálózat. Mindegyik egy filmtörténeti klasszikus és a közös bennük a legendás Faye Dunaway. A 84 éves színésznő korának legszebb sztárja volt, ám a nehéz természete miatt negyven éve kivetette magából Hollywood és másodrangú sorozatok és filmek mellékszerepeiben tengődik. A legbüdösebb szájú szívtipró és a legveszedelmesebb viszony után itt van Hollywood legnagyobb dívája.

Faye Dunaway szexi és tehetséges volt Fotó: Warner Bros Pictures

Faye Dunaway legendás karrierje és bukása

A Bonnie és Clyde sikere után Dunaway lett Hollywood legkeresettebb színésznője. A telefonkönyvet is eljátszhatta volna, a producerek már nyitották is a csekkfüzetüket. Sajnos ezzel a színésznő is tisztában volt, úgyhogy egyre-másra jöttek a hírek a kibírhatatlan természetéről. Hollywood azonban az aranytojást tojó tyúkokkal jól bánik, főleg ha olyan filmeket visz sikerre, mint A Thomas Crown-ügy vagy a 88 éves Jack Nicholsonnal a Kínai negyed. A díva glóriája itt esett le végképp a fejéről: a legendás Jack még kijött vele, de a rendező Roman Polanski már kevésbé. Állandó veszekedés volt a forgatáson, sőt egyszer állítólag tettlegességig fajult a dolog és a direktor megütötte Dunawayt. Egyik fél sem erősítette meg, de azt kijelentették: többet nem dolgoznak együtt.

A Kínai negyed forgatásán Roman Polanskit kiborította Fotó: Paramount Pictures

Ezután jött a Pokoli torony, ahol fél Hollywood bennégett a katasztrófafilmek alapművének számító filmben. A 33 éves Dunaway már akkor sem bírta maga körül a "fölösleges" embereket, így megtiltotta, hogy a rendezőn és a főszereplőkön kívül bárki a közelébe menjen, amikor nincs jelenetben. A Hálózat idejére már mindenki tudta, milyen nehéz természetű, ám az alakításáért kapott Oscar-díj adott még neki pár évet az álomgyárban. Az 1980-as Anyu a sztár című film után azonban elmaradtak a jó szerepek, egyre rosszabb alkotásokban kapott szerepet. Néha bejött egy-egy jobb tévés szerep, de a díva-allűrjei miatt kerülték a színésznőt. A kora előrehaladtával a túlzásba vitt plasztikai műtétek sem segített sokat rajta, pedig korának legszebb nőjének tartották az amúgy rendkívül tehetséges sztárt. A most 84 éves színésznő még mindig forgat, egy Zs-kategóriás thriller egyik főbb szerepét kapta meg, de visszanézve a filmográfiáját évtizedek óta nem készített említésre méltó filmet.