Szexuális zaklatás térítette le a papi pályáról a világhírű színészt

A közönséges bűnönzők az egyik legnagyobb sikere volt a kilencvenes években Fotó: KPA Honorar und Belege

A nők csábították Amerikába

Sokáig egyáltalán nem érdekelte a hollywoodi karrier, Amerikába is csak a harmincas évei végén utazott először. Akkor viszont már maradt is: a hollywoodi filmcsillag Ellen Barkinnal egymásba szerettek, a házasságuk alatt két gyerekük született, Byrne pedig olyan amerikai kultfilmekben szerepelt sorban, mint A halál keresztútján, a Halott ember, a Közönséges bűnözők, vagy A vasálarcos. A második felesége is amerikai: Hannah Beth King 2014 óta a párja, és a Maine állambeli családi otthonukban töltik az év nagy részét.

Nem vonzza a hírnév

Sosem akart nagy világsztár lenni, sőt zavarja is a hírnév. Amikor a Terápia című sorozat amerikai változatában ő játszotta a főszerepet, a széria sikere miatt rengetegen felismerték az utcán, ezt pedig rosszul élte meg. Jobban szereti, ha színészként, és nem sztárként tekintenek rá, az utcán meg hagyja őt mindenki békén.

Második párjával Hannahval Fotó: LRNYC / MEGA

A saját életét vitte színpadra

Két önéletrajzi könyvet is kiadott, az utóbbit 2020-ban Walking with Ghosts: A Memoir címmel. A kötet szövegeiből aztán egy monodrámát is összeállított, ami színpadi előadásként egyre nagyobb sikereket ér el, és Dublin, majd London után már a Broadway-re is eljutott.

Beszáll a bérgyilkosbizniszbe Gabriel Byrne

Két éve láthattuk utoljára a magyar mozikban az Előbb táncolj! révén, amiben világhírű honfitársát, az író Samuel Beckettet alakította. Még idén érkezik a közreműködésével a Balerina című akciófilm, ami a John Wick-mozik bérgyilkosvilágban játszódik majd. Előkészítés alatt áll Diary of a Mad Old Man is, amiben egy öreg professzort alakít, aki a barátja lányával kerül ellentmondásos viszonyba.