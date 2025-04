A Last of Us sztárja utálatos lúzernek nevezte J.K. Rowlingot

A brit Legfelsőbb Bíróság a napokban hozta meg a döntést arról, hogy ezentúl a transz nők nem tartoznak jogi értelemeben a nő jogi kategóriájába, és hivatalosan csak azok mondhatják magukat nőknek, akik születésükkor biológiai értelemben is nőnek számítottak. A hírt a Harry Potter-regények szerzője, illetve az azok alapján készülő Max-sorozat producere, J.K. Rowling is üdvözölte, és a közösségi médiában is serényen posztolta elégedettségét. X-oldalán például közzétett egy képet itallal és szivarral a kezében, melyhez azt fűzte hozzá: „Imádom, mikor egy terv összejön.”. A poszt virálissá vált, közel 62 millióan tekintették meg, sokan fejezték ki egyetértésüket az írónővel, azonban voltak olyanok is, akiknek nem tetszett az írónő állásfoglalása, köztük volt a The Last of Us című sorozat egyik főhőse, Pedro Pascal is.

J.K. Rowling szavai kiverték a biztosítékot a The Last of Us színészénél (Fotó: PA)

A Last of Us sztárja reagált

A varázslótanoncról szóló sorozat producere által közzétett képet egy aktivista is megosztotta Instagramon, aki videóban reagált a posztra, melyben felszólítja az embereket J.K. Rowling és a Harry Potter bojkottálására, és „undorító sz*rságnak” nevezte a szerző bejegyzését. A videóhoz az HBO egy másik üdvöskéje, a The Last of Us című sikerszériával nem kevés pénzt zsebre vágó Pedro Pascal is hozzászólt. A chilei származású színész nem fogta vissza magát, kommentjében egyetértését fejezte ki az aktivistával és ő is nekiment Rowlingnak.

Pontosan, iszonyatos, undorító sz*r. Utálatos lúzer viselkedés

- írta kommentjében a Last of Us Joelje.

Pedro Pascal a The Last of Us 2 évadában is fontos szerepet kapott (Fotó: CraSH)

Pedro Pascal heves reakciója nem is olyan váratlan, mint azt elsőre gondolnánk. A hamarosan az új Fantasztikus 4-esben is szuperhősködő sztárszínész testvére is érintett a transzkérdésben, hiszen Lux Pascal nevű lánytestvére korábban Lucas Pascal néven élte életét, mielőtt 2021-ben coming outolt volna.