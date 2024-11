Gladiátor 2: Ridley Scott kitálalt az elmebeteg uralkodókról

Sajnos az emberek elfelejtik, hogy abban a korban az összes római arisztokrata, szenátor és így a császárok is olyan vizet használtak, ittak, amelyeket ólomcsöveken és ólomtartályokon keresztül vezettek el hozzájuk. Ezért is számított jobb választásnak a bor, mint a víz. Választani kellett, hogy bor vagy víz – és aki a vizet választotta, az egy ólomrendszeren át fogyasztotta, ez pedig addigra akár 200 éves is lehetett. Nem csodálkozom, hogy megőrültek. Mindannyian az Alzheimer-kór felé tartottak