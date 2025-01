Mel Gibson összeesküvés-elmélete: a Los Angeles-i tűz szándékos volt

Mel Gibson úgy véli, hogy a gyilkos Los Angeles-i erdőtüzeket szántszándékkal gyújtották, hogy elnéptelenítsék az értékes lakóterületet.

Mel Gibson szerint az erdőtűz szándékos volt Fotó: Mario Tama / Getty Images

A 69 éves Mad Max sztárjának csaknem 6 milliárd forintot érő malibui "kastélya" akkor égett le, amikor épp Texasban szerepelt egy podcast műsorban. A katasztrófa körül felmerülő gyanús vízhiány, és a pusztító tüzet fokozó széljárás elgondolkodtatta. Állítólag az erdőtűz kialakulásának okait a hatóságok jelenleg is vizsgálják, és felmerült, hogy van gyanúsított is. Mel Gibson szerint az illetőt akár fel is bérelhették erre, valamint rejtélyes utalást tett arra is, hogy Kaliforniában már ez megy egy ideje, fura dolgok történnek a háttérben.

Ilyen eseményeknél felteszed magadnak a kérdést, hogy, nos, lehet direkt csinálják? Amibe őrület belegondolni is. De ha végig gondolod a lehetséges okokat, akkor mi jutna az eszedbe? Mit akarhatnak? Egy üres államot, mondjuk?

- magyarázta egy interjúban, arra utalva, hogy az elnéptelenedett ingatlanok olcsó felvásárlásában, helyrehozásában, majd értékesítésén hatalmas összegeket lehetne keresni.

Az utóbbi napok kaliforniai eseményei kapcsán több olyan megbotránkoztató információ is napvilágra került, ami közfelháborodást keltett. Elővették Los Angeles polgármesterét, Karen Bass-t, aki a város 2024–2025-ös költségvetési tervében a tűzoltóság kiadásait 2,7%-al csökkentette. A tavaly Áprilisban bemutatott tervezetben 23 millió dolláros megszorítást kért az osztályon, és ennek nagy része az eszközbeszerzések redukálására irányult, illetve a súlyos költségvetési válságra hivatkozva a polgármester és a tanács több tucat civil állást is megszüntetett az osztályon, épp az Egyesült Államok egyik legszárazabb vidékén, ahol az erdőtüzek kialakulásának veszélye az egyik legmagasabb az országban.

Sara Foster színésznő egy X-en közzétett bejegyzésben szólította fel Basst és Gavin Newsom kormányzót lemondásra: