Mindenki ledöbbent: felismerhetetlenül jelent meg a nyilvánosság előtt az Oscar-díjas színész – fotó

A Life.hu beszámolt arról, hogy Russell Crowe az Ausztrál Film- és Televíziós Művészeti Akadémia 2025-ös díjátadójának volt a házigazdája, és megváltozott külsővel jelent meg a színpadon.

Crowe látványos átalakulását előtt mindenképp meg kell dícsérni Fotó: AFP

Rá sem ismerni Russell Crowe-ra

A Gladiátor, a Bennfentes és az Egy csodálatos elme című filmek színészóriása megnövesztette a haját és jó pár kilót leadott, mielőtt nyilvános rendezvényen jelent volna meg. Az este során átadta Paul Kelly-nek az AACTA Award for Outstanding Contribution to Music in Screen díját az 1996-os How to Make Gravy című számáért. A színész fogyása annak is köszönhető, hogy jelenlegi barátnőjét, Britney Theriot-ot fitt és egészséges állapotban szeretné feleségül venni. A páros 2020-ban jött össze, és Theriot többször is mondta Crowe-nak, hogy a saját érdekében jobb lenne, ha megszabadulna pár kilótól, és a sokadik unszolás után a színész beadta a derekát. A 60 éves Crowe kiválóan néz ki, és remélhetőleg tartani fogja magát az eddigiekhez, és még idősebb korában is megörvendeztet minket egy-két pazar szereppel. A cikk végén egy összehasonlítás is megtekinthető, amin jól látszik a színész átalakulása.