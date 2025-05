Videón, ahogy Denzel Washington üvöltözött egy fotóssal Cannes-ban

Egy hete tart a Cannes-i Filmfesztivál, aminek keretein belül tegnap tartották Denzel Washington új filmjének, a Highest 2 Lowestnek a vetítését. A premieren a főszereplő maga is megjelent. Ám bevonulása elég hangosra sikeredett.

Denzel Washingtont felhúzta az egyik fotós a vörös szőnyegen (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Denzel Washington teljesen kikelt önmagából

A Cannes-i Filmfesztivál általában botrányoktól mentesen zajlik, így volt ez idén is, legalábbis mostanáig. Tegnap mutatták be a Highest 2 Lowest című mozit, a premieren a főszereplő, Denzel Washington is tiszteletét tette. A 70 éves színésznek a vörös szőnyeges bevonulása közben elborult az agya, és kikelve önmagából ordítozni kezdett az egyik ott dolgozó fotóssal. A botrányos jelenetet sikerült videóra venni, amiben egyértelműen látszik, hogy Denzel Washington azt hajtogatja a fotósnak, hogy:

Fejezd be! Fejezd be! Fejezd be!

A kínos szituációt már csak az tette még kínosabbá, hogy a fotós pedig mindeközben csak nevetett.

Denzel Washingtonnak nem tetszett a fotós viselkedése

Az utolsó csepp a pohárban az volt a 70 éves színésznél, hogy a fényképész megragadta a karját. Amire válaszul a filmsztár azonnal kitépte magát és az ujját rázva ismét felszólította, hogy fejezze be. A sokkoló incidens azután történt, hogy Denzel Washington Rihanna párjával, A$AP Rocky-val együtt sétált be a vörös szőnyegen - a két híresség együtt dolgozott a filmen.

Denzel Washington, ASAP Rocky és Spike Lee együtt dolgoztak a Highest 2 Lowest című filmen (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

A színész estéje később felragyogott

Denzel Washingtonnak amennyire rosszul sikerült a bevonulása, annál jobban az estéje. A Cannes-i Filmfesztiválon ugyanis megkapta az Arany Pálma-díjat, amire a színész abszolút nem számított. A díjat Spike Lee rendező így adta át a barátjának:

Ő itt a testvérem!

Denzel Washington meghatódva vette át a meglepetésdíjat új filmje vetítése előtt. Egyáltalán nem számított rá.

Arany Pálma-díj

Nem számít egyedi esetnek, hogy bejelentés nélkül adnak át meglepetésdíjat a Cannes-i Filmfesztiválon. 2022-ben például Tom Cruise kapott a Top Gun: Maverick című filmjének vetítése előtt ilyen kitüntetést. Idén pedig a nyitóünnepségen adták át Robert De Nirónak az Arany Pálma-díjat. Utóbbiról azonban tudott a színész, mert az előre bejelentett átadó volt.