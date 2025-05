Sikoltozó lányok sokasága lepi el Budapest utcáit: hazánkban forgat a világ egyik legsármosabb színésze

Kevés olyan nő van a világon, aki ne látta volna a Szürke ötven árnyalatát. A bestseller-lista élén hosszú ideig tanyázó könyv filmes adaptációja hatalmas sikereket aratott a mozikban, és sok lány elképzelni sem tudta a tökéletes Valentin napot enélkül a film nélkül. A mozifilm sikerének egyik oka kétségtelenül a főszereplő, Jamie Dornan sármja, aki pedig odáig van ezért a színészért, annak jó híreink vannak! Ha ugyanis nyitott szemmel járunk Budapest utcáin, most akár találkozhatunk is vele!

Sok nő volt odáig Jamie Dornan sármjáért

Jamie Dornan - részben - Budapesten forgatja legújabb sorozatát, amely a 12 12 12 címet viseli. Budapest maga is szerepbe kerül, ugyanis Zürich utcáit játssza, a sorozatban Zürichként fog feltűnni a magyarok fővárosa. Több lesifotó és videó is készült a forgatásról. Jamie Dornan egyébként 2017-ben járt Budapesten, akkor azonban olyan rövid ideig tartózkodott nálunk, hogy - legnagyobb fájdalmára - alig látott valamit gyönyörű fővárosunkból, és alig tudott kipróbálni bármit is. Reméljük, ezúttal más lesz a helyzet.