Villant a pocak, babát vár Rihanna: nem akárhol jelentette be

Rihanna harmadik gyermekét várja A$AP Rockyval. A hírt a 2025-ös Met-gála vörös szőnyegén hozták nyilvánosságra, ahol Rihanna hatalmas pocakkal jelent meg. A 37 éves énekesnő a vörös szőnyegen adott nyilatkozatában elárulta, csodálatos érzés a babavárás.

Itt az ideje, hogy megmutassuk az embereknek, 'mit főztünk'.” Örülök, hogy mindenki örül nekünk, mert mi határozottan boldogok vagyunk.

- nyilatkozta az énekesnő, szúrta ki a life.hu.

Rihanna és A$AP Rocky 2020 novemberében vállalták fel hivatalosan kapcsolatukat. Azóta két fiuk született: a 3 éves RZA Athelston, valamint a 21 hónapos Riot Rose. Az énekesnő 2023 decemberében azt nyilatkozta, hogy kapcsolatuk sokkal erősebb lett, mióta szülők lettek.

Rihanna egyébként korábban is mindig nagyszabású eseményeken osztotta meg a világgal a terhességét. A 2023-as Super Bowl félidei show-jában a hasát simogatva jelezte, hogy érkezik a második baba. Első gyermekének érkezését 2022 januárjában jelentette be, akkor New York utcáin fotózták le a pocakját.