Uncsi házasok taszították le a Netflix sikerszériáját a toplistáról: Mégsem lett akkora siker a TE befejező évada!

Meglepő nézettségi adatokkal sokkolták a közönséget. Sokan azt hitték, hogy a példátlan népszerűségnek örvendő Te (eredeti címén You) című sorozat tarol a nézettségi versenyben az utolsó évadával, de A négy évszak beelőzte. A dráma-vígjáték – ami három ötvenes párral néha viccesen, néha kegyetlenül az arcunkba mondja, hogy a házasság igenis nagy szívás – elég szépen rávert a kedvenc pszichopatánkat búcsúztató széria ötödik évadára.

Imádják a nézők A négy évszakot – A Netflix legnézettebb sorozat Fotó: Netflix

A négy évszak lenyomta a Te című sorozatot a Netflixen

A Tina Fey és Steve Carell nevével fémjelezett széria az első héten 11,9 millió nézőt vonzott, ami kifejezetten erős indításnak számít egy eredeti sorozat esetében, pontosabban egy több, mint 40 éves film újragondolása. A négy évszak alaptörténete az őszintesége és a humora miatt volt sikeres: bátran mert arról mesélni, hogy a házasság bizony szívás és sokszor hatalmas meló. Az eredeti filmben három házaspár (egy elvált, egy "annyira tökéletesek vagyunk, hogy nagyon" és egy igazi rikácsoló, szenvedélyes mexikói pár) sorát követhetjük nyomon négy különböző évszakban, négy nyaraláson át, az új verzióba a latinó párt egy azonos nemű házaspárra cserélték le. A siker hatalmas, a nézők már most folytatást követelnek, dacára annak, hogy a történet jelen szakasza le lett zárva. Külön öröm, hogy egy igazi élő legenda is visszatért, a 89 éves Parkinson-kóros Alan Alda személyében, aki az eredeti film kitalálója és főszereplője is volt.

Penn Badgley-t pár leharcolt házas letaszította a trónról Fotó: ZUMAPRESS.com

A Te ötödik évada ezzel szemben az egy héttel korábbi premierhetén is csak 10,9 millió nézőt vonzott, ami szintén nem rossz szám, de a Netlfix állítólag picit jobb eredményekre számított. A négy évszak további nézőket szipkázott el a Penn Badgley nevével fémjelzett széria, ami a második héten már alig 10 millió nézőt eredményezett. A sorozatból 2018-ban ismerhettük meg azt a New York-i könyvesbolti dolgozót, aki azonnal közönségkedvenc lett, dacára hogy kedvenc hobbija nem igazán legális. A sorozatgyilkos nőcsábász története négy évadon át futott, most pedig itt az utolsó fejezet. Vagy nem? A pletykák szerint azonban könnyen lehet, hogy kedvenc pszichónk története nem zárul le végleg, bár erről még nincsenek hivatalos infók.