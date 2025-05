89 évesen tért vissza a Parkinson-kóros legenda a Netflixen

A szenvedélyt még a legkomolyabb betegségek vagy az öregedés sem tudják kiirtani az emberből. Ez igaz Alan Aldára is, aki hosszú évek után a Netflix sikersorozatában tért vissza. A 89 éves Oscar-jelölt legenda évek óta nem forgatott, miután 2015-ben kiderült, Parkinson-kórral küzd. Évekig titkolta a betegségét, ám 2018-ban már annyira súlyosok lettek a tünetei, hogy a Scarlett Johansson nevével fémjelezett Házassági történet című Netflix-film után visszavonult. Alda azonban mindenki legnagyobb örömére és meglepetésére a Tina Fey és Steve Carell nevével fémjelzett A négy évszak című sorozatban újra látható.

Alan Alda 89 évesen tért vissza A négy évszak filmben (Fotó: Netflix)

Alan Alda visszatért A négy évszakban

A színész A négy évszak 1981-es film szerzőjeként és főszereplőjeként adta át a stafétabotot a Netflix és Tina Fey elképzelésének. A nagybeteg színész egy dologhoz ragaszkodott azonban: szeretett volna egy szerepet eljátszani a sorozatban, így lett ő az év nagy felfedezettje, Kerry Keeney édesapja az egyik epizódban. A felvételen jól látható, hogy Parkinson-kórjának tüneteit nem tudta, de nem is akarta elrejteni, ugyanis a figura karja is folyamatosan ráng a felvétel alatt. A szerep bár rövid, de Alda végig követte a hónapig tartó forgatást és forgatókönyv-fejlesztést is, ugyanis ragaszkodott, hogy producerként is részt vegyen a sorozat munkálataiban. Látszik is a keze nyoma a kritikák szerint, ugyanis mind az eredeti mű rajongói, mind az új fanok szerint megtartották a klasszikus mondanivalóját, míg Fey humora sokat tett hozzá a nyolc részes szériához.

Hatalmas siker A Négy évszak netflixes debütálása (Fotó:Netflix)

A sorozat hatalmas siker a Netflixen, ami bizony viccesen, de metsző őszinteséggel mondja a szemünkbe: a házasság bizony nagy szívás. Három középkorú házaspárt négy nyaraláson keresztül, hol vicces, hol szívszorítóan drámai jelenetekben láthatunk, hogy bizony az emberei kapcsoltok nagyon törékenyek. Ebben Tina Fey és Steve Carell mellett Will Forte, Colman Domingo, Marco Calvani és Kerry Kenney lesznek az útitársaink A négy évszakban, ami szerintünk is egy kiváló sorozat lett.