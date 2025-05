Mégsem ér véget a Netflix sikersorozata az 5. évad után?

A sorozatkedvelő közösség 2018-ban ismerhette meg azt a New York-i könyvesbolti dolgozót, aki annak ellenére lett közönségkedvenc, hogy kedvenc hobbiját közel sem lehet emberbarátnak nevezni. A sztalkerkedésből jelesre vizsgázó, sorozatgyilkos nőcsábász története eddig négy évadot élt meg, és azt már 2023-ban tudni lehetett, hogy a következő fejezet a finálét foglalja majd magába. Azonban, ahogy az minden sikerszéria esetében lenni szokott, a küzdelmesen randizó Penn Badgley által alakított Joe Goldberget sem engedik el egykönnyen a nézők, és most mindenki elkezdett abban reménykedni, hogy valahogyan mégsem kerül pont a Caroline Kepnes fejéből kipattant You történetének végére.

A Netflix-sorozatok kínálata nemrég bővült a You 5. évadával (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A You alkotói egyértelmű választ adtak

Hiába megkérdőjelezhetetlen már hét éve a You népszerűsége, a műsor egyik felelős döntéshozója, Michael Foley egyenes választ adott a fanatikusoknak azzal kapcsolatban, várható-e 6. évad. Foley megértést kér a rajongóktól, hiszen konszenzus volt mindenki részéről a készítők között, hogy ennek a sztorinak sajnos itt a vége.

Végtére azt szeretnénk, hogy a rajongóink úgy érezzék, kielégítő és izgalmas módon zártuk le a sztorit. Továbbá azt is szeretnénk, ha éreznék azt, amit mi is éreztünk: ennek a történetnek elkerülhetetlen volt ez a befejezése.

– árulta el a műsorért felelős szakember a Decidernek.

Úgy tűnik, tényleg nincs tovább Joe Goldberg számára (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Az alkotók mellett pedig maga Joe Goldberg, pontosabban az őt megtestesítő, korábban a Gossip Girl – A pletkyafészekben is szerepet vállaló Penn Badgley szavai is azt sugallják, a You 6. évadja valószínűleg sosem fog elkészülni, tekintve, hogy a színész érzelmes búcsút vett a közkedvelt karaktertől:

30 éves voltam, amikor elvállaltam a szerepet. Most 38 vagyok, és ez egy keserédes érzés. Voltak dolgok ebben a szerepben, amiket soha többé nem élek át újra. Színészként rengeteg furcsa kihívásban volt már részem, ám nagyon hálás vagyok, hogy ezek megtörténtek. Valószínűleg hullatok majd egy könnycseppet az öreg Joe-ért.

– fejezte ki érzelmeit a szerep sorsáról Badgley, aki már korábban is búcsút intett a karakternek.