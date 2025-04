Egyedül indul nászútra Hollywood kedvenc kerek komikusa

Vakrandin ismerte meg a feleségét

2004 óta él házasságban az exmodell Steffiana de la Cruzzal, akitől négy gyereke született, sőt a Férjek gyöngyében is felbukkant néhány epizódban. Élete szerelmét a lakberendezőjének köszönhetően ismerte meg, aki egy vakrandin hozta össze a két ismerősét.

21 éve van együtt szexi feleségével Fotó: MPNC

Hívő katolikus

Vallásos neveltetésben részesült, és felnőttként is fontos számára a katolikus hite. Ez az életvitelében is megmutatkozik, a hollywoodi partik és csillogás világa távol áll tőle. Sokkal jobban szeret New Yorkban tartózkodni, és a filmjeit is inkább a keleti parton forgatja.

Egyedül indul nászútra

A magyar nézők legutóbb A hazai csapat című 2022-es Netflix-filmben láthatták őt, ami után egy kis szünetet is tartott a színészi karrierjében, és mindössze egy cameót vállalt el a Monster Summer című produkcióban. A közeljövőben viszont három új filmmel is érkezik: a Guns Up elhozza számára az akciószínészi bemutatkozást, a Playdate-ben veszélyes barátot szerző apukát játszik, a Solo Mio-ban pedig egyedül indul itáliai nászútra, miután a menyasszonya az utolsó pillanatban faképnél hagyta.