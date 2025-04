Mark Wahlberg kockás hasizma és egy rúdtánc kellett a Párterápia sikeréhez

15 évvel ezelőtt indult neki az uncsi Foster házaspár egy „rúgjunk ki a hámból” típusú randira. Az este két bérgyilkossal, Mark Wahlberg hasizmával és a világ legcikibb rúdtáncával végződött. Bármennyire jól hangozna, hogy ez egy valós történet, valójában a Párterápia című akció-vígjáték párszavas összefoglalója, amit Steve Carell és Tina Fey alakítása tett instant klasszikussá.

A Párterápia Steve Carrellel és Tina Feyjel pont beillik a szokásos Mark Wahlberg filmek közé (Fotó: g90)

Párterápia és Mark Wahlberg kicsit másképp

A 2010-es Shawn Levy vígjáték alapfelállása nem ismeretlen: egy kétgyerekes házaspár mindennapos rutinját láthatjuk, ahogy reggel a gyerekek szó szerint rávetik magukat az alvó szüleikre, apa dolgozik, anya háztartásbeli, és este a fogvédő berakása előtt maximum 5 perc mennyországot ajánl fel a férjének. A szomszéd pár azonban pont ezek miatt válni készül, így menteni kell a menthetőt, amit egy nagyon vagány randival akarnak Fosterék megkezdeni. Az este folyamán azonban nem jutnak be a kinézett puccos étterembe, így lenyúlják valakik asztalát, akikről kiderül, félprofi bűnözök, akik egy fejest akarnak megzsarolni. A gond csak annyi, hogy a megbízó két bérgyilkost küld rájuk, akik viszont szentül hiszik, hogy a két zsaroló Zacsi és Spuri valójában az uncsi Foster házaspár. Anyunak és apunak menekülniük kell, sőt még a csajozógép high-techguru, Mark Wahlberg figurájának a segítségét is kérniük kell, aki nem szeret pólót viselni.

Rázzad, kicsim!

A fergeteges vígjátékban fél Hollywood részt vett, olyan színészek szerepelnek benne, mint a fent említett Zacsit és Spurit alakító James Franco és Mila Kunis, Common, Ray Liotta, Kristen Wiig, sőt a Marvel-univerzum Hulkja, Mark Ruffalo is beugrott egy vicces vendégszerepre. Lewy munkamódszerei még a sokat látott Carellt és Feyt is meglepték: a film végi rúdtáncukat a két színész végig improvizálta, ám Lewy fogta magát, leült a két színésszel szembe és úgy tett, mintha nekik ráznák maguk. A rendező obszcén dolgokat kiabált be a két színésznek, akik még hülyébbre vették a figurát.

Steve Carell és Tina Fey gyógyszere teljesen elgurul a Párterápiában (Fotó: g90)

A másik meglepő dolog Mark Wahlberg magassága és felsőteste. A színész körülbelül 10 percet szerepel a filmben és ennek a nagyrészét félmeztelenül, azonban a kigyúrt sztár ragaszkodott hozzá, hogy külön öltöztető és ruhafelelőse legyen, ami valljuk be a világ legjobb munkája lehetett, mert minden forgatási nap csak egy gatyát kellett adnia a színésznek. További érdekesség, hogy a 173 centis Wahlberg csini randiját a későbbi Wonder Woman, Gal Gadot alakította, aki mostanában a kolumbiai Hófehérke mostohájaként szégyenkezik a Disney legnagyobb bukásában.