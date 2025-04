Mesterséges intelligenciával előállított Jason Momoával verték át az egész világot

Hatalmas tervek szövődnek jelenleg is a DC környékén. A stúdió az előző évtizedben méretes vereséget szenvedett riválisától, a Marveltől univerzumépítés frontján, és a cég döntéshozói most tulajdonképpen főnixmadarakat meghazudtoló feltámadást készül végrehajtani. Az egész újvilág-építés projektjének élére átcsábították A galaxis őrzői direktorát, James Gunnt, aki ugyan már 2021-ben is megrendezte a The Suicide Squad – Az öngyilkos osztag második felvonását, az igazán várt alkotása az idén nyáron a mozikba beszárnyaló új Superman lesz. Azonban van még bőven más is a képregényvállalat tarsolyában, készülnek például egy horrorelemekkel meghintett Agyagpofa-adaptációval illetve már javában készül a Supergirl: Woman of Tomorrow is. Utóbbinak forgatásáról szivárgott ki a napokban két lesifotó, amitől egy emberként ugrott fel minden fan a székéből, hiszen először láthatták az egykori Aquamant (Jason Momoa) Lobo-jelmezben. A rajongók öröme viszont tiszavirág életű volt, mivel mára kiderült, hogy ezek a forgatási képek nem voltak valódiak.

Jason Momoa jelenleg az Egy Minecraft filmmel tarolja le a mozikat (Fotó: Courtesy Warner Bros. Pictures)

A mesterséges Jason Momoa mindenkit megviccelt

A kiszivárgott forgatási fotók minden eget verő izgalomfaktorral bír a fanatikusok számára, és nagyon jót tudnak tenni egy-egy film promóciójának, elég a 2021-es Pókember: Nincs hazaútra gondolni, melynek várakozását tagadhatatlanul a kiszivárgott felvételek, és az azokról folytatott diskurzusok növelték meg alaposan. Azonban a mesterséges intelligencia megjelenésével most már mindenkinek legalább kétszer, vagy inkább háromszor át kell gondolnia, hogy valóban eredeti-e, amit lát. Erre nem került sor viszont sokaknál a tegnapi nap folyamán, és ennek eredményeként az egész világhálót elárasztotta két forgatási felvétel Jason Momoáról, melyekről mindenki elhitte, hogy valódiak.

A better look at Jason Momoa’s Lobo in

Supergirl: Woman of Tomorrow pic.twitter.com/aGDemHyibb — Culture Base (@Culture3ase) April 14, 2025

Ám, néhány órával később a DC Film News publikált egy lebuktató videót, melyből egyértelműen kiderült, hogy mesterséges intelligencia által vezért ChatGPT kreálta meg a fehérre festett arcú, vadmotoros Jason Momoát, ez pedig óriási felháborodást keltett a DC-fanokban, hiszen nem kevés hitet táplálnak szeretett hőseik új világának felépítésébe, és ezek a hamis hírek csak rombolják a bizalmukat.