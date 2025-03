Hihetetlen átalakulás: Brutális izmokat és nagy szakállat növesztett Matt Damon

Igazi sztárparádét ígér soron következő mozijában Nagy-Britannia és egyben a világ egyik legkiemelkedőbb direktora, Christopher Nolan. A lovaggá ütött angol rendező A-listás színészekkel telepakolt új projektje meg is érdemli Hollywood legnagyobb neveit, hiszen az egyetemes irodalomtörténelem egy igazi klasszikusát, Homérosz grandiózus hőskölteményét, az Odüsszeiát viszi vászonra. A filmvilág jelenlegi talán legjobban várt alkotásának főszerepére, azaz Odüsszeusz megformálására Nolan egy igazi igáslovat, Matt Damont nézte ki magának, aki a frissen kiszivárgott forgatási fotók alapján meg is hálálja a bizalmat, és a szerep kedvéért alaposan kipattintotta magát.

Matt Damon lassan már állandó visszatérője lesz a Christopher Nolan-filmeknek, de ezért meg is dolgozik keményen (Fotó: dpa/picture-alliance)

Vajon a fiatalok ellopják Matt Damon elől a reflektorfényt?

Noha az 54 éves Matt Damon lett kinevezve a produkció főkolomposának, egyáltalán nem biztos, hogy róla fogunk majd a legtöbbet beszélni az Odüsszeia megjelenését követően jövő nyáron. Ugyanis napjaink legnépszerűbb sztárpárja, azaz az Eufória 3. évadán is dolgozó Zendaya és a Pókember 4-gyel is foglalatoskodó Tom Holland is fel fog tűnni majd a vásznon, akikről cikkünk alján szintén találnak forgatási kalózfelvételeket. Az ifjú szerelmes titánokon kívül az egykori tinivámpír, azóta önkéntes kísérleti nyúlnak álló Robert Pattinson, valamint a Neveletlen hercegnő 3. felvonására készülő Anne Hathaway is meghívót kapott az ókori buliba. A kérdés tehát az, hogy vajon elég lesz-e a Jason Bourne-filmek címszereplőjének az eget rengető átváltozás élete első (színészetért kapott) Oscar-díjához, vagy főhős mivolta ellenére be kell érnie azzal, hogy a mellékszereplők árnyékában bújjon meg.

Az Odüsszeia előreláthatólag 2026. július 17-én kerül majd fel a filmszínházak műsorlistájára, az első előzetesére pedig továbbra is várni kell.