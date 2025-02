Mickey 17 – Robert Pattinson igenis pótolható

Pong Dzsunho új filmje, a Mickey 17 című sci-fi március 7-én kerül a mozikba és a látvány, valamint a történet szempontjából is – a neveken túl persze – óriási izgalmak övezik. A történet szerint négy és fél év elteltével a telepesek űrhajója kiköt egy olyan bolygón, ahol gyakorlatilag csak a halál él meg, na meg pár lény, akik a bolygó rétegeiben élnek. A mozi Edward Ashton 2022-es Mickey 7 című regényének filmadaptációja, igaz a film készítői az alapötletet leszámítva szinte mindent kidobtak az űrhajójuk ablakán.

Robert Pattinsont jó pár alkalommal megölik a Mickey 17-ben (Fotó: YouTube)

Mickey 17 – Az Élősködők atyja ismét nagyot gurít

A távoli jövőben űrhajósok indulnak el amolyan világűr kolonizációra, ahová visznek magukkal egy feláldozható, R1-es (eredj ide, eredj oda) munkatársat. Mickey Barnes (Robert Pattinson) azért kerül be a „bandába”, mert minden alkalommal meg lehet ölni, hogy aztán a lementett lényét új testbe helyezzék és a régi emlékeivel úgy éljen tovább, mintha meg sem halt volna. Mickey minden napja hasonló, mégis más és más. Ugyanaz, hiszen mindig meghal, más, hiszen a halál különböző fajtáit éli meg. Aztán jön a gombnyomás és máris ott egy újabb Mickey, akit a halálba lehet küldeni.

Óriási várakozás övezi a mozit (Fotó: YouTube)

Egyszer azonban Mickey túléli a küldetését, visszatér a bázisra, ám akkorra már le lett gyártva a klónja, Mickey 18, aki átvette a helyét. Bujkálni kényszerül, ám mikor a bázis végveszélybe kerül, döntést kell hoznia...

Mark Ruffalo, mint a minden hájjal megkent űr-diktátor (Fotó: YouTube)

A Mickey 17 forgatókönyvét is Pong Dzsunho jegyzi, illetve ő felelt azért is, hogy az eredeti mű meg is jelenjen, meg ne is a filmvásznon. A háromszoros Oscar-díjas dél-karolinai zseni legszembetűnőbb változtatása a regénnyel szemben, hogy az űrhajó katonai berendezkedését politikaira formálta, így válik Mark Ruffaloból a világűr legbefolyásosabb embere, aki feleségével az oldalán az emberiség érdekében szeretnék véghez vinni – legalábbis a felszínen, hiszen önös érdekek vezérlik őket. A Mickey 17 premierje március 7-én lesz a hazai mozikban.