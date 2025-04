Jézus megbuktatta fél Hollywoodot és megteremtette Kojaket!

1965 tavaszán debütált A világ legszebb története - A Biblia című szuperprodukció Amerikában. A Jézus életét bemutató produkciót eredetileg már februárban bemutatták, azonban a 260 perces epikus hosszúság, a folyamatos újravágásoknak köszönhetően a közmegegyezés szerint a húsvéti időszakot jelölték meg bemutatónak a producerek. Az epikus műben szó szerint fél Hollywood feltűnt, de a maratoni forgatás, az a Bosszúállókhoz hasonlóan magas költségvetés miatt bukásra volt ítélve.

Jézust Max von Sydow alakította a filmben / Fotó: UNITED ARTISTS

A skandináv Jézus és a cowboy esete

Egy 1947-es rádiójáték alapján szerették volna már az ötvenes években elkészíteni a Jézus életéről szóló filmet, ám a produkciót beelőzte a Tízparancsolat és a Ben-Hur, így egész Hollywood árgus szemekkel figyelte, hogy a hatalmas díszleteket, szupersztárokat és speciális trükköket felvonultató vallási témájú szandálos filmek mennyire hasítanak a pénztáraknál. Mindkét említett film hatalmas siker volt, többek között a néhai Charlton Hestonnak, aki Mózes és Ben-Hur szerepében is kiváló alakítást nyújtott, utóbbiért Oscart is kapott. A siker után vérszemet kapott a filmipar és azonnal az egész álomgyár ilyen és ehhez hasonló filmeket akart gyártani. A legendás George Stevens rendező már nagyban dolgozott a forgatókönyvön, sőt mire ezek a filmek meghódították 1956-ban és 1959-ben a mozikat, már 1 millió dollárt elköltöttek csak a fejlesztésre, amiből akkoriban egy filmet le lehetett forgatni. (Összehasonlításként az 1960-as Psycho kevesebb, mint 1 millió dollárból készült a több színésznője szerint is zaklató Alfred Hitchcock rendezésében.)

50 fokos hőségben forgattak a színészek / Fotó: KPA Honorar und Belege

1961 környékén már úgy tűnt, összeálltak a csillagok, ám jött a hír, hogy a szintén Jézus életét bemutató King of Kings komoly sikert hozott az MGM-nek, bár a kritikusok nem szerették, de a közönség igen. Érdekesség, hogy ennek a filmnek is a zenéjét az a Rózsa Miklós szerezte, aki a Ben-Hurét is. Stevensonék behúzták a kéziféket, sőt az esetleges rizikó miatt olyan sztárok szálltak ki, mint Elizabeth Taylor, aki Mária Magdolna szerepében tűnt volna fel, vagy Marlon Brando, aki Pilátus alakját idézte volna meg. 1962 végén azonban megindulhatott a forgatás, méghozzá az Európában már szupersztárként ünnepelt, Amerikában egyáltalán nem ismert skandináv színész, Max von Sydow főszereplésével.