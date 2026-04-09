BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Papp László: Elég egyszer rosszul dönteni, és aztán évtizedekig kell javítani a hibákat

országjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 18:22 / FRISSÍTÉS: 2026. április 09. 18:32
debrecenBékemenetOrbán Viktor
Debrecenben folytatódott az országjárás. A Dósa Nádor téren Orbán Viktor előtt Papp László mondott beszédet.

Hatalmas ujjongással várta a tömeg Orbán Viktort Debrecenben, majd Pataky Attila hangjával indult meg az országjárás egyik utolsó állomása. A rockzenész után Papp László mondott beszédet.

2026.04.09.Orbán Viktor-Országjárás-Debrecen Papp László
Papp László az országjárás debreceni állomásán Fotó: Berbuch Richárd Dávid /  Hajdú-Bihari Napló

Papp László az országjárás debreceni állomásán

"Van egy jó hírem még Szent István is nekünk lenget" - üdvözölte a résztvevőket Papp László, Debrecen polgármestere. Beszédében kiemelte, hogy a vidéki városok közül Debrecen volt az egyik, amely a legtöbbet fejlődött a rendszerváltás óta, hozzátette, hogy a jövő is egészen biztató.

Felidézte: 1994 és 98 között csak egyszer kapott itt négy évet a baloldal, de ez idő alatt is elherdálták a városi vagyon jelentős részét. Piaci ár alatt eladták az önkormányzati lakásokat, a szocialista kormány pedig a lassú elsorvadást szánta a városnak.

Mindig óriási tétje van 1-1 választásnak, elég egyszer rosszul dönteni, és aztán évtizedekig kell javítani a hibákat

- figyelmeztetett, hozzátette "megsokszoroztuk a város gazdasági erejét, több tízezer új munkahelyet hoztunk létre, Európa egyik legjelentősebb városává tettük a várost."

Ha 2015-ben a kormány segítségével nem zárják be a menekülttábort, akkor ma Debrecenben lenne a legtöbb menekült és nem lenne ilyen a közbiztonság

– mutatott rá.

„Van okunk, hogy büszkék legyünk Debrecenre, nem véletlenül fáj rá a Tisza foga, de üzenjük nekik: nem adjuk!” – hangsúlyozta Papp László. Hozzátette: ha olyan kormányunk lesz , akik képesek megvédeni a magyarok érdekét, akkor Debrecen fejlődése töretlen marad.

"Április 12-én csak a Fidesz, mert a Fidesz az egyetlen biztos választás" – jelentette ki a polgármester.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu