Papp László: Elég egyszer rosszul dönteni, és aztán évtizedekig kell javítani a hibákat

Hatalmas ujjongással várta a tömeg Orbán Viktort Debrecenben, majd Pataky Attila hangjával indult meg az országjárás egyik utolsó állomása. A rockzenész után Papp László mondott beszédet.

Papp László az országjárás debreceni állomásán Fotó: Berbuch Richárd Dávid / Hajdú-Bihari Napló

Papp László az országjárás debreceni állomásán

"Van egy jó hírem még Szent István is nekünk lenget" - üdvözölte a résztvevőket Papp László, Debrecen polgármestere. Beszédében kiemelte, hogy a vidéki városok közül Debrecen volt az egyik, amely a legtöbbet fejlődött a rendszerváltás óta, hozzátette, hogy a jövő is egészen biztató.

Felidézte: 1994 és 98 között csak egyszer kapott itt négy évet a baloldal, de ez idő alatt is elherdálták a városi vagyon jelentős részét. Piaci ár alatt eladták az önkormányzati lakásokat, a szocialista kormány pedig a lassú elsorvadást szánta a városnak.

Mindig óriási tétje van 1-1 választásnak, elég egyszer rosszul dönteni, és aztán évtizedekig kell javítani a hibákat

- figyelmeztetett, hozzátette "megsokszoroztuk a város gazdasági erejét, több tízezer új munkahelyet hoztunk létre, Európa egyik legjelentősebb városává tettük a várost."

Ha 2015-ben a kormány segítségével nem zárják be a menekülttábort, akkor ma Debrecenben lenne a legtöbb menekült és nem lenne ilyen a közbiztonság

– mutatott rá.

„Van okunk, hogy büszkék legyünk Debrecenre, nem véletlenül fáj rá a Tisza foga, de üzenjük nekik: nem adjuk!” – hangsúlyozta Papp László. Hozzátette: ha olyan kormányunk lesz , akik képesek megvédeni a magyarok érdekét, akkor Debrecen fejlődése töretlen marad.

"Április 12-én csak a Fidesz, mert a Fidesz az egyetlen biztos választás" – jelentette ki a polgármester.