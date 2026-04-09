Sosem látott videó került elő: itt a leleplező felvétel Magyar Péterről, és arról a telefonról, amit a Dunába dobott!

Egy eddig nem látott videófelvétel került elő Magyar Péter Ötkertben történt incidensről. A felvétel egy férfi telefonjáról származik, amelyet állítása szerint a Tisza-vezér a Dunába dobott, majd később sikerült visszaállítani a készüléken lévő adatokat - írja a Mandiner.

Fotó: MATE KRISZTIAN

Az esettel kapcsolatban a Mandiner stúdiójában Ábrahám Róbert meséli el, hogyan jutott hozzá a felvételhez, és mit állít az a férfi, aki szerint ő az incidens sértettje. A beszélgetésben szó esik a dulakodásról, a telefon elvételéről, valamint arról is, hogy a biztonsági szolgálat miként avatkozott közbe az éjszaka során.