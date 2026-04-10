Horgászsport Gála - Az Év férfi horgásza, Nagy András: Abban az úszós szakágban lettem világbajnok, amit a horgászat Forma–1-ének neveznek

A magyar horgász versenysport egyik legeredményesebb évét zárta tavaly: a világversenyeken 11 arany-, 6 ezüst- és 5 bronzérmet kiérdemelve. Az idei Horgászsport Gálán kilencedik alkalommal került sor az Év sportolója díjak és a Magyar Horgászatért Életműdíj átadására.

Újdonság

Az Év férfi horgásza Nagy András, az Év női versenyzője Balázs Luca és Kopitár Viktória, az Év utánpótláskorú pecása Pekó Áron lett. Az idei évben újdonságként az Év csapatát is díjazták, ebben a kategóriában a világbajnok Street Fishing válogatott diadalmaskodott. Az életműdíjat a tavalyi évben tragikusan elhunyt dr. Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség elnökhelyettese, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központjának főigazgatója posztumusz kapta. Az elismerést az özvegye vette át, akit állva tapsolt a közönség.

Bízott benne

A férfi kategóriában mondhatni nem volt meglepetés, ugyanis Nagy András a horgászsport legősibb és legrangosabb serlegét hódította el 2025-ben. Előtte ez a bravúr mindössze két magyarnak, Walter Tamásnak és Csillag Lászlónak sikerült.

Nagy András a harmadik magyar, aki a horgászsport legrangosabb trófeáját el tudta hódítani Fotó: MOHOSZ

Titkon bíztam benne, hogy én leszek az Év horgásza, hiszen abban az úszós szakágban tudtam világbajnok lenni, amit a horgászat Forma–1-ének neveznek.

Ez nem véletlen, hiszen a legtöbb szakág világbajnoka ebből a kategóriából nevelődött ki – mondta a Borsnak Nagy András, aki barátjától és csapattársától, Csillag Lászlótól vette át képletesen ezt a díjat, hiszen tavaly őt választották az Év férfi horgászának.

Összhang

Az Év női horgásza díjat idén egy páros kapta: a pontyfogó világbajnokságon bronzérmet nyert Balázs Luca és Kopitár Viktória, akik csapatban világbajnoki címet is ünnepelhettek.

– Nagyon örülünk az elismerésnek. A tavalyi világbajnokság volt a harmadik, amin együtt indultunk. Úgy ismertem meg Lucát, hogy az egyik versenyen nem volt csapattársam, és ő állt be mellém versenyezni. Az első pillanattól kezdve megvolt az összhang köztünk, és hamar barátok is lettünk. Úgy gondolom, a sikerhez az is kell, hogy jó legyen a kapcsolat egy-egy páros között – mondta lapunknak Kopitár Viktória.